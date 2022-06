Lyt til artiklen

Den mangeårige udenrigsminister og Venstre-formand, Uffe Ellemann-Jensen, har også været spion.

Det kommer frem i TV 2-programmet 'Det Sidste Ord', hvor tv-journalisten Mikael Bertelsen har interviewet Uffe Ellemann-Jensen, inden han 19. juni døde af kræft.

Her fortæller Uffe Ellemann-Jensen, at han tilbage i 1966 var premierløjtnant af reserven inden for Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det får Mikael Bertelsen til at stille det her spørgsmål:

Blå bog Uffe Ellemann-Jensen Blå bog, Uffe Ellemann-Jensen

Født 1. november 1941 på Fyn

Student i 1960, cand.polit. i 1969

Arbejdede som journalist fra 1967 på henholdsvis Berlingske Tidende og DR

Var 1975-76 chefredaktør på Børsen

Valgt ind i Folketinget for Venstre i 1977

Landsformand 1984 til 1998

Udenrigsminister i fire regeringsperioder fra 1981 til 1993

Trådte i 1998 af som partiformand

Udtrådte af Folketinget i 2001

Var i en årrække politisk debattør i flere medier. Primært om udenrigspolitiske spørgsmål for ikke at gå sin søn Jakob i bedene

Bestred adskillige både danske og internationale bestyrelsesposter

Tildelt en række hædersbevisninger og priser, blandt andet Litauens frihedsmedalje, Årets europæer og Publicistprisen

Forfatter af ikke færre end 16 bøger

Gift første gang i 1963 og efterlader fra det ægteskab børnene Claus og Karen Ellemann-Jensen

Gift anden gang i 1971 med journalist Alice Vestergaard

Parret har sammen sønnen Jakob Ellemann-Jensen, som i dag er formand for Venstre

Var derudover stedfar til Alice Vestergaards datter Helene

Havde ti børnebørn

Modtog i 2002 Storkorset af Dannebrogordenen

Mottoet på hans våbenskjold lyder: 'Aldrig spag, altid brændende'

Har du arbejdet som hemmelig spion?

»Jeg har arbejdet i Forsvarets Efterretningstjeneste,« svarer Uffe Ellemann-Jensen.

Men jeg skal bare lige forstå det der spionage. Rejste du til østeuropæiske lande?

»Ja, det gjorde jeg. Jeg kiggede og så nogle ting, jeg kunne berette tilbage om,« svarer han.

Det er på tirsdag kl. 12, at Uffe Ellemann-Jensen skal bisættes ved Holmens Kirke i København.