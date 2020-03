Uffe Elbæk skal ikke nyde noget af at møde Alternativets medlemmer i København, når de torsdag aften samles for at diskutere partiets krise.

I hvert fald har Alternativets tidligere leder takket pænt nej til invitationen til dialogmøde, som partiets storkreds i København har sendt til medlemmerne i weekenden.

Det siger Uffe Elbæk til dr.dk.

»Som udgangspunkt ville jeg gerne komme, men det bliver en offentlig diskussion af noget, som jeg egentlig synes, ligger et andet sted.«

»Jeg skal i hvert fald ikke tage del i det, for det er nogle af de spørgsmål, som hovedbestyrelsen lige nu sidder og bearbejder,« siger han til tv-stationen.

I den mail-invitation, som Alternativets Storkreds København har sendt ud til medlemmerne, står der ellers udtrykkeligt, at de opfordrer Uffe Elbæk til at møde op.

Mødeindkaldelsen kommer efter en kaotisk måned for det lille grønne parti.

Balladen begyndte for alvor, da partiet i begyndelsen af februar valgte ny politisk leder. Medlemmernes valg af Josephine Fock faldt nemlig ikke i god jord hos folketingsgruppen, og siden er de interne stridigheder brudt frem i lys lue.

I sidste uge bragte dagbladet Information en artikel om den nye forperson, hvor anonyme kilder beskrev hende som både kolerisk og grænseoverskridende.

Uffe Elbæk forklarer over for dr.dk, at han synes, at hovedbestyrelsen skal have fred og ro til at formulere, hvorvidt den har tillid til den nye formand.

Han vil angiveligt vente med at mene noget, indtil hovedbestyrelsen er nået til enighed om sin holdning.