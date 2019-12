'Kære alle! Jeg har taget en stor beslutning. Jeg har nemlig besluttet at stoppe som politisk leder for Alternativet 1. februar.'

Sådan fremgår det af et opslag på Alternativets Facebook-side.

Uffe Elbæk fortæller i opslaget, at han stopper som politisk leder nu, mens Alternativet er i 'roligt vand'.

'Jeg har altid sagt, at jeg ikke ville forlade partiet, imens det er i oprørt hav. Og efter nogle bølgeskvulp de sidste par år, så er vi nu i roligt vand,' står der i opslaget.

Med 'oprørt hav' hentyder Uffe Elbæk til den række sager, som har ramt partiet det seneste års tid.

Foruden et voldsomt dårligt folketingsvalg har Uffe Elbæk selv været kritiseret massivt fra interne rækker, ligesom partiet også har været udsat for voldsom kritik i forbindelse med Københavns teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), og hendes sygemelding.

Det er dog ikke helt slut for Uffe Elbæk, for i opslaget gør han også klart, at han godt nok træder af som politisk leder, men at han fortsætter sin gang på Christiansborg.

'Men - "they have not seen anything yet, du". For jeg fortsætter i Folketinget, jeg fortsætter som aktivist og jeg bliver ved med at kæmpe for et grønnere og mere humanistisk Danmark,' fremgår det.

