Uffe Elbæk roser frivillige efter kritik fra to eks-medlemmer, men afviser at svare på spørgsmål om sagen.

B.T. finder Uffe Elbæk ved et lavt træbord i Alternativets partilokaler i indre København. Han sidder med en kold dåseøl i hånden, omgivet af partifæller og et kæmpestort, mørkegrønt Å.

Stemningen er munter, men smilet hos statsministerkandidaten stivner, da B.T. gatecrasher Alternativets fredagsbar for at spørge til kritikken fra to tidligere medlemmer af hovedbestyrelsen.

De tidligere hovedbestyrelsesmedlemmer Theis Krarup Hansen og Vilhelm Stamp Nordahl Møller har begge valgt at melde sig ud af partiet på grund af topstyring og en hård tone over for de frivillige kræfter i partiet.

»Jeg tror, jeg har sagt det, der skal siges,« lyder Uffe Elbæks eneste kommentar, da B.T. spørger, hvordan han forholder sig til kritikken.

Hvordan har du det med, at der kommer sådan en sag op til et valg?

»Det kan jeg ikke kommentere på,« siger han, hvorpå han rejser sig og går væk.

Vilhelm Stamp Nordahl Møller beskylder i et indlæg på Facebook Uffe Elbæk for at 'hænge medlemmer og hårdtarbejdende frivillige ud til møder med repræsentanter fra store dele af baglandet'.

Han beskylder også Uffe Elbæk for topstyring og for at svigte medlemsdemokratiet.

I stedet har Vilhelm Stamp Nordahl Møller meldt sig ind i Socialdemokratiet, der ellers også er kendt for en vis portion kæft, trit og retning.

Selvom Uffe Elbæk har besluttet sig for ikke at udtale sig, ringer han med en stor klokke og tager ordet i forsamlingen.

I en tale roser han de mange frivillige, der skal hjælpe Alternativets folketingskandidater med at blive valgt.

»Vi ser - jeg ser - hvad det er for en værdi, I skaber,« siger Uffe Elbæk.

»Politik er følelser, holdninger og konflikter. Vi skal sammen finde en god måde at afholde de konflikter,« fortsætter han.

Og så udtaler han sig alligevel om eks-hovedbestyrelsesmedlemmernes exit:

»Nogle har valgt at forlade os og sige farvel og tak. Jeg mener det oprigtigt, når jeg siger: God tur over i Socialdemokratiet,« lyder kommentaren fra formanden.