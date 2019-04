Diskussioner i Alternativet handler om egoer og personlige dramaer, siger Uffe Elbæk på landsmøde.

Efter at Alternativet har kæmpet med en række sager, der har tæret på partiet, mener partiets politiske leder, Uffe Elbæk, at der er brug for at trække en streg i sandet.

Det siger han på Alternativets landsmøde i Odense lørdag.

»Lad os bare tage den politiske diskussion. Men det, jeg oplever, er, at det handler om egoer, personlige dramaer, misforståelser og uordentlighed,« siger han.

»Det kan man have forskellige holdninger til, men det er min holdning.«

I marts valgte næstforperson Vilhelm Stamp Nordahl Møller at trække sig, og det samme gjorde Theis Krarup Hansen fra hovedbestyrelsen.

Det skete blandt andet med en kras kritik af Uffe Elbæk som leder.

I det seneste vægtede gennemsnit af meningsmålinger fra Ritzau Index står Alternativet til at få 3,7 procent af stemmerne.

Det næste valg til Folketinget skal afholdes senest 17. juni.

/ritzau/