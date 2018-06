Alternativet peger på Uffe Elbæk som statsministerkandidat i det kommende folketingsvalg.



»Jeg peger på mig selv. Alternativet peger på os selv.«

Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, spiller nu sig selv på banen som statsministerkandidat i det folketingsvalg, der skal være afholdt om under et år, skriver DR.

Han er nemlig træt af det, han betegner som 'præsidentvalgkampen', hvor vælgerne kun kan vælge mellem Venstres og Socialdemokratiets statsministerkandidater. Det skaber en fattig politisk debat, og derfor byder han nu sig selv til.

»Der er ingen af de to nuværende partier, som stiller med en statsministerkandidat, der kan tælle vores stemmer ind i deres ligning. Vi peger på os selv,« siger Uffe Elbæk.

Den 64-årige partistifter har ellers tidligere affejet tanken om sig selv som statsminister med henvisning til, at han selv er for gammel og partiet for ungt. Han har også ladet forstå, at han agter at give posten som politisk leder videre til nye kræfter efter valget. Men den beslutning er ændret.

»Jeg er i den grad politisk leder af Alternativet. Og det er jeg også efter næste valg,« fastslår Uffe Elbæk.



Du står til 4,1 procent af stemmerne i den seneste Epinion-måling og vil være statsminister. Tror du ikke, du vil blive grinet ud?

»Jo, der er nok nogle, der vil trække på smilebåndet. Men jeg har helt deja-vu fra dengang, jeg stod til et pressemøde den 27. november 2013 og præsenterede Alternativet. Der blev vi dømt fuldstændig ude. Kommentatorerne sagde, at vi havde 0,0001 procent chance for at komme i Folketinget ved valget i 2015. Men det gjorde vi jo. Og jeg tror, det er den samme form for radikalitet, der er i den her udmelding,« siger Uffe Elbæk.



Modsat de øvrige oppositionspartier har Alternativet nægtet at svare på, om partiet vil pege på Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som statsminister.

Håber du på at blive tungen på vægtskålen, så du kan stille betingelser til Mette Frederiksen?

»Nej, det er slet ikke det, jeg i første omgang håber på. Jeg håber på, at vi får den nødvendige samtale med befolkningen. Og så ser vi frem til et valg, hvor folk træffer deres beslutning. Og folk skal kun sætte det kryds, der giver mening for dem,« siger Elbæk.

Betyder det her så, at du ikke længere er at regne i rød blok, så Mette Frederiksen ikke kan regne med dine stemmer til at danne regering?

»Jeg peger på mig selv. Alternativet peger på os selv. Det er det, der er vores dagsorden. Og hvis det så viser sig, at vi ikke kan få den opbakning i befolkningen, så peger vi stadigvæk hverken på Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen.«

»Vi trækker simpelthen vores mandater ud af ligningen, som vi kender virkeligheden i dag. Som politiker skal man være meget varsom med at være alt for firkantet i sine formuleringer, men som det ser ud i dag, så kommer vi hverken til at pege på Mette eller Lars. Til gengæld vil vi lave masser af politik.«



Men hvad så hvis Mette Frederiksen står til at komme i mindretal, vil I så ikke redde hende?

»Det afgørende for os er, at vi ikke vil være nogen forhindring i forhold til at danne regering. Så hvis Mette Frederiksen har det nødvendige bagland til at danne regering, så siger jeg bare: Gå efter det. Og det samme siger jeg til Lars Løkke.«

»Men i det øjeblik vi ikke er enige i den politik, der bliver ført, er vi klar til at vælte en regering - uanset om den er med Mette eller Lars.«



Så du ser dig selv som din helt egen blok, og ingen kan regne med støtte fra dig?



»Lige nøjagtig.«