»Jeg har været rundt i alle butikker i Roskilde, fordi det er uden for sæson.«

Det fortæller 17-årige Elena Dalhøj Lindgård, efter hun har kronet Uffe Elbæk med grønkål. Det er en tradition i Grøn Skole, at folk får en grønkålskrans ved særlige lejligheder.

Grøn Skole er et skoleprojekt på Roskilde Gymnasium, hvor eleverne arbejder for bæredygtighed og fællesskab, og her er Elena Dalhøj Lindgård frivillig.

»Nu bliver jeg sikkert punktet af alle mulige. Ikke nok med at jeg kan finde på at tage et grønt tylskørt på, nu kan jeg også finde på at tage en grønkålskrans på,« udbryder Uffe Elbæk efter kroningen.

Han henviser til partiets landsmøde i 2017, hvor han dansede rundt i grønt tylskørt.

Blandt de mange besøg under valgkampen, var Alternativets politiske leder forbi medborgerhuset INSP! i Roskilde, hvor han blev interviewet af unge fra Grøn Skole og UngEnergi.

Det er et netværk af unge mennesker, der arbejder for et mere bæredygtigt samfund, og de unge mennesker havde mange spørgsmål til Elbæk.

Der blev spurgt om alt fra hans grønne vendepunkt, til hvordan han forholder sig til, at Alternativet kan blive opfattet som useriøse og urealistiske. Hvem han helst vil danne regering med, hvorfor han forlod Radikale Venstre i sin tid, og hvorfor Alternativet gik i valgforbund med Radikale Venstre til Europaparlamentsvalget.