Den interne strid i Alternativet fortsætter. Mandag aften er Elbæk indkaldt til møde med sin kredsbestyrelse.

Alternativets tidligere leder Uffe Elbæk skal mandag aften forklare sig over for sit bagland i kredsbestyrelsen i Københavns Storkreds. Det viser en intern mail, skriver TV2.

Bestyrelsen har hasteindkaldt Uffe Elbæk efter et ekstraordinært bestyrelsesmøde i kredsen i weekenden. Elbæks forklaringer er eneste punkt på dagsordenen.

- Vi har noteret os en række kritisable forhold og dispositioner fra Uffe Elbæks side, som vi ønsker en forklaring på, står der i mailen. Den er sendt til Alternativets medlemmer af Storkreds København, hvor Uffe Elbæk er valgt ind.

I brevet, som tv-stationen er i besiddelse af, gør bestyrelsen det klart, at krisen i Alternativet er alvorlig, og at partiet "står ved en skillevej, hvor Alternativets eksistens i værste fald er truet, som den ene vej. Den anden vej er, at vi går styrket videre herfra".

Over for tv-stationen bekræfter Elbæk, at han kommer til mødet i kredsbestyrelsen.

I en sms til TV2 skriver han, at han glæder sig til at møde kredsbestyrelsen, og at han ser frem til at fortælle dem, hvorfor han har holdt lav profil i medierne den seneste måned.

7. marts kommer Alternativets hovedbestyrelse med sin endelige udmelding i forhold til partiets leder, Josephine Fock, hvis ledelsesstil er kommet under heftig kritik.

Hele sagen begyndte med en artikel i Information lørdag i sidste uge.

Avisen bragte en artikel, hvor en lang række unavngivne kilder sagde, at Fock, da hun sad i Folketinget 2015-2018, adskillige gange opførte sig kolerisk og flere gange fysisk havde rusket ansatte i partiet.

Det fik partiets hovedbestyrelse til at invitere kilderne - og andre, der mener at kunne bidrage - til at kontakte hovedbestyrelsen og fortælle om deres oplevelser.

Efterfølgende meldte partiets tidligere leder Uffe Elbæk sig på banen. Han ville fortælle hovedbestyrelsen om de episoder med Fock, som han selv har været vidne til eller har været bekendt med, da han var leder.

Fock blev valgt som partiets leder 1. februar. Hun sidder ikke i Folketinget nu, og de fem nuværende folketingsmedlemmer for Alternativet, altså inklusive Elbæk, ønskede ikke Fock som leder.

Sagen om eventuel krænkende adfærd har gjort, at Focks første tid som partileder har været ganske udfordrende for hende.

Fock har selv fortalt, at hun ikke kan genkende det billede, der tegnes af hende.

Medstifter af partiet og tidligere kulturborgmester Niko Grünfeldt meldte sig før weekenden ud af partiet som følge af sagen. Han er nu løsgænger i Københavns Borgerrepræsentation.

/ritzau/