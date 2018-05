Alternativet har brugt mange kræfter indadtil på at producere nyt visionsoplæg, men nu er Elbæk klar til valg.

Odense. - Jeg er så klar på et valg, mand!

Uffe Elbæks entusiasme i solen foran de gamle industrihavne-bygninger i Odense er ikke til at tage fejl af.

Selv om Alternativet har haft medlemstilbagegang det seneste år, så har partiet på weekendens landsmøde genfundet den energi, som gav et flot valg i 2015, mener Uffe Elbæk:

- Jeg tager flere ting med mig fra landsmødet. For det første er jeg rigtig, rigtig glad for, at medlemmerne har taget godt i mod det udspil, jeg er kommet med: "Det næste Danmark".

- Det er klart, at man er spændt, når man har arbejdet i tre-fire måneder med et oplæg. Og så har det været et landsmøde kendetegnet ved opdrift.

- Det er måske det sidste landsmøde, inden vi skal ud i to valgkampe. Hvis man skal tage temperaturen i forhold til, hvilken energi deltagerne tager med hjem, så tegner det rigtig, rigtig godt, siger Alternativets politiske leder.

De to valgkampe er valget til Europa-Parlamentet til næste forår og det kommende folketingsvalg, som senest skal afholdes til juni næste år.

Spørgsmål: I har haft medlemstilbagegang det seneste år. Hvad skal der til for at vende den?

- Det fuldstændigt afgørende er, at den energi, vi har haft på landsmødet, også er der i morgen.

- Vi skal fastholde livsglæden i politik, samtidig med at vi har meget høje politiske ambitioner. Det er den kombination, der afgør, om vi får et godt valg eller ej. Hvis vi skal tage landsmødet, som et barometer, så skal det nok komme til at gå godt.

Spørgsmål: På landsmødet har vi ikke fået svar på, hvem i peger på som Danmarks statsminister. Eller hvem der skal afløse dig som leder af partiet. Er du ikke bange for, at den usikkerhed kan holde nogle fra at stemme på Alternativet?

- Det kan godt være, at det påvirker nogle, indtil de så hører, hvorfor vores position er, som den er. Folk kan godt forstå det, når vi siger, at vi ser på det politiske indhold, før vi ser på navne.

- Jeg tror faktisk, der er ligeså mange, som synes det er befriende, at man ikke har lavet en politisk matchfixing på forhånd.

Spørgsmål: Du siger, der er masser af energi på landsmødet og folk godt kan håndtere usikkerheden om, hvem I ser som statsminister. Hvad er så forklaringen på, at I er gået tilbage?

- En af grundene kan være, at vi har brugt rigtig meget krudt ind ad i partiet på organisatoriske ting, og jeg har brugt meget tid på at skrive mit oplæg.

- Det tager tid at tænke tanker, men nu er det præsenteret, så nu kan vi eksekvere på det. Nu kan vi tage debatterne og sætte alle de diskussioner i gang, som vi håber, at udspillet vil resultere i.

- Jeg er så klar på et valg, mand! Jeg kan næste ikke vente, siger Uffe Elbæk.

/ritzau/