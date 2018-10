Det kommer ikke til at skade Alternativets troværdighed, at Niko Grünfeld fortsætter i borgerrepræsentationen, efter at han har trukket sig som borgmester midt i en byge af møgsager.

Det mener både Alternativets formand, Uffe Elbæk, og ordfører på 12 områder for partiet på Christiansborg Rasmus Nordqvist.

»Umiddelbart tror jeg ikke, at hans fejl vil overskygge partiets arbejde,« siger Uffe Elbæk

Den udlægning er Rasmus Nordqvist helt enig i.

Niko Grünfeld er trådt tilbage fra posten som kultur- og fritidsborgmester i København.

»Det er jeg ikke bekymret for. Vi er ikke et parti, som har en nulfejlskultur. Niko har valgt at træde tilbage som borgmester, og han tager nu en konsekvens af de ting, der er sket,« siger han.

Onsdag aften gjorde Niko Grünfeld det klart, at han stopper som kultur- og fritidsborgmester i København, efter at han ifølge Radio24syv ad flere omgange har givet forkerte oplysninger i sit cv.

Har har desuden fået kritik for at bruge 130.000 skattekroner på nyindretning af borgmesterkontoret, og sammenlagt med at Niko Grünfelds kæreste er blevet truet og antastet, har han valgt at træde tilbage fra sin borgmesterpost, oplyser han på Facebook.

Men trods problemerne med urigtige oplysninger om studie- og erhvervserfaringer - af Niko Grünfelds cv fremgik det eksempelvis i strid med sandheden, at han havde en master i positiv psykologi fra Aarhus Universitet - mener partitoppen ikke, at den nu tidligere borgmester rokker ved Alternativets anseelse hos vælgerne.

Synes du, at det skader Alternativets troværdighed, at Niko Grünfeld fortsætter i Borgerrepræsentationen?

»Tilliden mellem politikere og vælgere er den kapital, vi som politikere lever af. Derfor er det afgørende, at vi er opmærksomme på, om der er forskel på det, vi siger, og det, vi gør. Derfor er det rigtigt, at han har truffet beslutningen om at træde tilbage, for at det ikke skal skygge for det store projekt,« siger Uffe Elbæk.

»Betyder det så noget for partiet fremadrettet? Jeg vil sige, at vi er kommet tilbage hver gang, vi er dømt ude. Det her skal vi nok finde ud af.«

For Rasmus Nordqvist er det helt naturligt, at Niko Grünfeld fortsætter sit politiske arbejde på Københavns Rådhus.

»Det kan jeg ikke se noget odiøst i. At sidde i borgerrepræsentationen er noget andet end at sidde i forvaltningen som borgmester. Det er ganske naturligt, at han bliver i borgerrepræsentationen, fordi han er valgt ind,« siger han.

Uffe Elbæk glæder sig over, at Niko Grünfeld, der er medstifter af Alternativet, fortsat er byrådsmedlem for partiet i hovedstaden.

»Det er på alle måder godt, at han fortsætter. Selv om han har lavet de fejl, er han en politisk kapacitet, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at han kan bidrage med værdifuldt arbejde til gruppen,« siger han og fortsætter:

»Jeg synes nogle gange, at der er en dobbelt standard i forhold til Alternativet sammenlignet med andre partier. Vi er et uperfekt parti med uperfekte mennesker. For os er det vigtigt, at man står ved de fejl, man laver.«

»Niko har selv sagt, at håndteringen ikke har været til ug. Og det var den tværtom. Han skulle også have været ude før med sin forklaring, så jeg kan kun give en lav karakter for hans håndtering af sagen,« siger Uffe Elbæk.