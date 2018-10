Der er blevet sorteret skarpt i de rejser, som Alternativets leder har foretaget, siden partiet kom på tinge.

Alternativets leder, Uffe Elbæk, har fløjet tur/retur knap 40 gange over de seneste fire år, selv om han er fortaler for færre flyrejser, fordi de belaster miljøet hårdt.

Spørgsmål: Du har fløjet 33 arbejdsrejser og syv private ferierejser over fire år. Synes du, det er meget?

- Det er ikke for meget i forhold til den opgave, vi stod med, da vi etablerede Alternativet og på meget kort tid skulle etablere de internationale relationer, man selvfølgelig skal have som parti.

Spørgsmål: Mange har nok prøvet at stå i lufthavnen og tænke, at det ikke gør nogen forskel, hvis jeg selv undlader at flyve. Kunne du ikke have sorteret lidt skarpere?

- Nej, hver eneste af de rejser, jeg har været på, er meget gennemtænkte og velovervejede. Privat overvejer jeg virkelig, hvor jeg kan komme hen, hvis jeg tager toget.

- I år tog jeg toget til Frankrig, selv om det tog to dage og kostede det dobbelte af at flyve.

Spørgsmål: Kritikere fremhæver, at I i principprogrammet skriver, at "i Alternativet starter vi med os selv, fordi forandring skal komme indefra". Nogen mener, det er hyklerisk. Hvad siger du til dem?

- Det synes jeg slet ikke. Ambitionen er høj, og det skal den også være. Jeg tænker hver eneste dag over, hvordan jeg handler ind, transporterer mig selv og forbruger. Det er den diskussion, jeg har med mig selv til hverdag.

Spørgsmål: Du siger, at "ambitionen er høj, og det skal den være". Synes du selv, at I lever op til ambitionen?

- Det synes jeg. Det betyder ikke, at der ikke er eksempler på, at vi ikke gør det, men vi har høje ambitioner i Alternativet. Så vidt jeg ved, er vi det eneste parti, der klimakompenserer vores flyrejser.

Spørgsmål: Du har foretaget 33 arbejdsrejser over fire år. Folk vil nok fremhæve, at deres egne firmarejser også er vigtige. Er det en form for carte blanche for borgere, at man kan foretage vigtige firmarejser?

- Det synes jeg da, så længe verden er skruet sammen på den måde, som den er. Så kan der absolut være behov for, at man som medarbejder i en virksomhed skal afslutte en handel med en partner i et andet land.

- Vi siger bare, at prisen på en flybillet burde være højere, så den afspejler det klimaaftryk, den har.

Spørgsmål: "Så længe verden er skruet sammen på den måde", siger du. Nogle vil måske mene, det er lidt uambitiøst, når nu I er i politik for at forandre verden?

- Vi gør alt for at ændre Danmark i en grønnere retning, og hvis vi får valgt en ind i Europa-Parlamentet, kan vi være med til at forandre den europæiske dagsorden. Vi har nogle langsigtede mål, og vi er kommet med en række politiske udspil på det her område.

/ritzau/