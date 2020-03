Partistifter og tidligere politisk leder har efter kaos forladt partiet, som nu er efterladt i ruiner.

Partistifter og tidligere politisk leder for Alternativet Uffe Elbæk melder sig ud af partiet. Det skriver han ifølge Politiken i et brev til partiets medlemmer.

- Så når jeg nu hopper ud af Alternativet-bussen og op på min egen grønne cykel, er det fordi, jeg ikke længere kan genkende det Alternativ, som jeg var med til at starte.

- Det lyder selvfølgelig meget sort-hvidt. Og det er det også. For jeg ved om nogen, hvor mange fine initiativer og tiltag, der finder sted i alle hjørner af Alternativet hver eneste ene dag og givet også vil gøre det i fremtiden, skriver Elbæk ifølge Politiken.

Han er ikke den eneste fra Alternativets folketingsgruppe, der har meldt sig ud mandag. Det har i alt fire af partiets fem folketingsmedlemmer. Kun Torsten Gejl er tilbage.

Alt dette sker, efter at Josephine Fock blev valgt som politisk leder for partiet 1. februar. Folketingsgruppen ønskede at pege på Rasmus Nordqvist, der ligeledes nu er stoppet i partiet.

/ritzau/