Alternativets sundhedsordfører Pernille Schnoor blev overfuset af Mogens Lykketoft (S). Lederen af Alternativet, Uffe Elbæk, mener, Lykketoft repræsenterer en bestemt tænkning i Socialdemokratiet.

Og så mener han ikke, at sagen er værre end som så.

Det fortæller han på TV 2 News i programmet ’Lippert’ onsdag aften.

»Nu synes jeg ikke, man skal køre det mere op, end det er. Det er selvfølgelig dybt ubehageligt for Pernille Schnoor, det gik ud over, og det er helt utilstedeligt, men jeg vil heller ikke køre det mere op end at, ja, det var over grænsen,« siger Elbæk i interviewet.

Pernille Schnoor. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Pernille Schnoor. Foto: Thomas Lekfeldt

Mogens Lykketoft gik verbalt til angreb på Pernille Schnoor i sidste uge, da hun sad og spiste frokost i Snapstinget.

Han var angiveligt rasende over, at Alternativet på daværende tidspunkt stadig var en del af regeringen og Dansk Folkepartis forhandlinger om en ny sundhedsreform.

»Han siger: ’Hvad er det, I har gang I?’,« fortalte Pernille Schnoor til B.T. i sidste uge og fortsatte:

»Jeg svarer ikke rigtigt. Så siger han: ’Jeg vil gerne sige til dig, at hvis I laver den aftale, så slår jeg jer ihjel’.«

Uffe Elbæk. Foto: Celina Dahl Vis mere Uffe Elbæk. Foto: Celina Dahl

Schnoor bliver så paf og rystet over udtalelsen, at hun forlod stedet og siden indgav en klage til Folketingets Præsidium.

Men onsdag aften affejer Uffe Elbæk blandt andet Mogens Lykketofts udbrud med, at han er hidsig og udfarende.

»Han er kolerisk. Han har sådan koleriske øjeblikke. Og jeg vil også sige, at det var fuldstændig langt over grænsen, at han gjorde det,« siger partilederen i ’Lippert’ og fortsætter:

»Men det der måske er værre i det, hvis man skal tolke i det, så repræsenterer han en bestemt tænkning i Socialdemokratiet. De tror, de kan bosse Alternativet, og det kan de godt glemme.«

Synes du, at Mogens Lykketoft gik over grænsen, da han overfusede Pernille Schnoor?

I samme åndedrag afviser Uffe Elbæk dog, at det har påvirket partiet.

Han afviser, at Lykketofts kommentar til Pernille Schnoor har haft en effekt på, at Alternativet endte med at forlade forhandlingerne med regeringen.

Han påpeger, at det godt kan være, Socialdemokratiet har »kunnet bosse rundt med nogle af de andre støttepartier i tidligere regeringsperioder,« som han siger, men han afviser, at de kan gøre det samme med Alternativet. Det virker stik modsat.

Derfor svinger Uffe Elbæk sig også op til en lille opsang til Lykketoft, da han siger:

»Jeg har respekt for dig, Mogens. Du har en stor og glorværdig fortid som politiker, men lad være med at tale til os på den måde.«

Desuden ved han ikke, om Mogens Lykketoft har sagt undskyld til Pernille Schnoor, men han mener, at Lykketoft burde.

»Jeg synes, at som en moden herre med politisk overskud, så burde han da sige, at det er han ked af, hvis du har oplevet det på den måde, i stedet for at sige til hende, at hun har dårlig humor,« mener Elbæk.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Uffe Elbæk, men det har ikke været muligt.