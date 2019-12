Flere kandidater er allerede nævnt som mulige efterfølgere til Uffe Elbæk som politisk leder af Alternativet.

1. februar trækker Uffe Elbæk sig som politisk leder for Alternativet. Han håber selv på, at der kommer til at være en stribe kandidater, der stiller op mod hinanden.

Uffe Elbæk er stifter af Alternativet, der ved det seneste valg gik betydeligt tilbage.

- Jeg kunne fortsætte i otte år. Men det skal jeg ikke. Jeg ønsker at give det her videre i god stil og i god form. Og øjeblikket er nu, siger Uffe Elbæk mandag på et hurtigt indkaldt pressemøde på Frederiksberg.

- Der er selvfølgelig usikkerhed over, hvad det nu er, der skal gå i gang. Vi er jo ikke bedre end andre mennesker os i Alternativet. Så der kommer garanteret spidse albuer frem og konkurrence i det.

- Men jeg er overbevist om, at processen skaber en enorm, demokratisk intern fest i Alternativet frem 1. februar.

Han sagde desuden, at han håber på, at der kommer en stribe kandidater. Og det ser ud til, at hans drøm går i opfyldelse.

- Det kan godt være, jeg gør det. Det kan også være, jeg ikke gør det. Jeg skal finde ud af, hvad der er klogest for mig, og hvad der er klogest for partiet, siger partiets social- og beskæftigelsesordfører Torsten Gejl til DR mandag.

Rasmus Nordqvist, der har deltaget i forhandlinger om både klimalov og finanslov for partiet, er blevet opfordret til at stille op.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Det handler om at sige af hjertet tak til Uffe i dag for den vilje og det mod, han har haft til at stå i spidsen for og skabe Alternativet.

- Jeg skal nok melde ud, når jeg har taget en beslutning om det ene eller det andet, siger han til Ritzau.

Adspurgt om Nordqvist vil være en god efterfølger, siger Uffe Elbæk på pressemødet:

- Nej, nej, nej, nej. Eller ja, ja, ja. Jeg ved, at I kommer til at tolke på det her - herfra og op til himlen. Jeg vil slet ikke kommentere, hvem der er min favorit.

- Hvis en partileder peger på kronprinsen eller kronprinsessen, er det det samme som dødskysset.

Alternativet har iværksat en længere proces frem mod 1. februar i forhold til valget af ny leder. Da det for nuværende kun er folketingsmedlemmer, der kan stille op, involverer den også vedtægtsændringer.

16. januar skal kandidater have meldt sig.

/ritzau/