Alternativets leder vil ignorere Stram Kurs-formanden i partilederrunder

Uffe Elbæk er ikke i tvivl, da B.T. spørger ham efter hans tale på Alternativets landsmøde:

»Rasmus Paludan er racist,« siger han.

Det højreradikale parti Stram Kurs bliver opstillingsberettiget til Folketinget samtidig med, at Alternativet holder landsmøde i Odense. Uffe Elbæk skal sidde sammen med den islamkritiske provokatør i de kommende partilederrunder i valgkampen, og det udgør et problem.

»Det er racistisk, når han siger, at alle muslimer skal ud af Danmark. Stram Kurs er et rabiat højreradikalt parti, som åbenbart bryder grundloven, og det har jeg det meget svært med,« siger han.

Uffe Elbæk fremlægger sin beretning. Alternativet holder landsmøde i Dok5000 i Odense. Odense lørdag den 27. april 2019. Foto: Carsten Bundgaard Vis mere Uffe Elbæk fremlægger sin beretning. Alternativet holder landsmøde i Dok5000 i Odense. Odense lørdag den 27. april 2019. Foto: Carsten Bundgaard

»Vi diskuterer i partiet, hvordan vi skal forholde os til Rasmus Paludan. Vi vil ikke gå i dialog med ham. Han skal have lov at sige, hvad han mener, men jeg har ikke lyst til at kommentere det – heller ikke i partilederrunder. Stram Kurs har demokratisk ret til at stille op, men partiet er milevidt fra mit verdensbillede,« siger Uffe Elbæk.

Alternativet var nyt og spændende ved valget i 2015, men siden er partiet blevet ramt af skandaler, personsager og nedadgående meningsmålinger. Elbæk har lanceret sig selv som statsministerkandidat uden for blokkene, men i mange meningsmålinger ser det ud, som om S-formand Mette Frederiksen kan få flertal uden Alternativets mandater. Uffe Elbæk adresserer selv partiets problemer med personsager og intern uro i sin tale, hvor han giver kritikerne en skideballe:

»Det er uværdigt at dele fortrolige oplysninger. Vi har oplevet store egoer, misforståelser og personsager. Det er ikke i orden,« siger han.

Uffe Elbæks møgsager September 2017: Før folketingsvalget i 2015 modtog Alternativet i alt 450.000 kronerfra en fond med adresse i Gibraltar og Luxembourg. Pengene bliver ikke returneret Juni 2017: Et ungt partimedlem havde efter en fest haft en grænseoverskridende oplevelse med en ældre medarbejder hos partiet på Christiansborg November 2017: Ansatte i Alternativet blev i foråret opfordret af pressechef Magnus Haslebo til at sende billeder af deres "pik i slap tilstand"



Oktober 2018 Kulturborgmester i København Niko Grünfeld har brugt 130.000 kroner på at indrette sit borgmesterkontor med designermøbler, og må til sifdst trække sig efter hårdt pres. Oktober 2018: Selv om Alternativets mærkesag nummer et er klimaet har fden politiske ordfører Carolina Magdalene Maier de seneste tre år, mens hun har siddet i Folketinget, har hun fløjet til mindst 13 lande og tilbagelagt mindst 173.790 kilometer i et flysæde. April 2019: Alternativets tidligere kasserer Theis Krarup Hansen mistænker ifølge Ekstra Bladet partiet for at have rod i regnskaberne, og har meldt sagen til Folketingets ledelse, Præsidiet. Ifølge Berlingske har Alternativet forsøgt at true dem til tavshed.



Uffe Elbæk kan stadig få sine medlemmer til at stå op og klappe og skabe en god stemning, når han folder sig ud iført lyseblå skjorte og headset. Men jublen fra tidligere landsmøder, hvor medlemmerne dansede og sang 'Love is in the air', er feset noget ud, efter at hverdagen har meldt sig.

Partistifteren ved det godt, og han beder indtrængende medlemmerne om at tage det alvorligt:

»Persondramaer har skygget for vores politiske projekt. Vi har spændt snubletråde ud for os selv. Der er mange, der ønsker, det skal gå os dårligt, at vi skal blive en parentes i Danmarks politiske historie.«

»Alle vi medlemmer står med Alternativets skæbne i vores hænder. Tænk nu over det, når vi går ud i denne valgkamp. For vi vil et andet politisk projekt. Nogle mener, at vi er for meget. Jeg synes, de andre er for lidt,« siger Uffe Elbæk.

Nogle medlemmer mener imidlertid, at Uffe Elbæks dage som leder bør rinde ud inden længe.

Det gælder Janni Pippilotta O. Kreikenbohm, som er tidligere byrådskandidat og nuværende medlem af Alternativet i Greve-Solrød.

»Jeg synes, Uffe gør det sindssygt godt på rigtig mange måder. Han er en iværksætter, og Alternativet ville ikke have eksisteret uden ham.«

»Vi er forbi iværksætterperioden politisk set, men ikke i forhold til det organisatoriske, herunder medlemsfunderet udvikling af politik og udlevelse af ny politisk kultur. Det skal der en anden ledertype til,« mener Pippilotta Kreikenbohm.