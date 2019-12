Erhvervsministeren har aflyst et forhandlingsmøde om indgreb over for kviklån på grund af store uenigheder.

Det var planen, at regeringen og alle Folketingets partier bortset fra Liberal Alliance onsdag morgen skulle have fortsat forhandlingerne om et indgreb over for dyre kviklån.

Men på grund af en krise i forhandlingerne har erhvervsminister Simon Kollerup (S) ifølge Ritzaus oplysninger besluttet at aflyse forhandlingsmødet.

Partierne skulle have svært ved at blive enige om, hvor loftet på lånenes samlede årlige omkostninger, et såkaldt ÅOP-loft, skal ligge.

Regeringen spillede forud for forhandlingerne, som startede i begyndelsen af november, ud med et forslag om at lægge et loft på 25 procent, mens Enhedslisten og SF foreslog et loft på 15 procent.

I oppositionen er der villighed til at se på et ÅOP-loft, men det er velkendt, at positionerne ligger langt fra hinanden, og at partierne i blå blok ønsker et højere loft.

De har henvist til, at Finans Danmark, som er bankernes brancheorganisation, har anbefalet et loft på 50 procent.

Regeringens støtteparti De Radikale kan godt være med på et ÅOP-loft, men ikke på det niveau, som regeringen har spillet ud med. Partiet spiller en vigtigt rolle i forhold til, hvad der kan dannes flertal for.

- Vi ønsker stadig, at man skal kunne låne til en fryser og have mulighed for at betale lånet hurtigt tilbage. Derfor er ÅOP på 25 i den lave ende, siger partiets erhvervsordfører, Katrine Robsøe.

- Jeg melder ikke noget konkret ÅOP-loft ud. Det er den samlede pakke, der er afgørende, siger hun og nævner i den forbindelse regler for markedsføring af kviklån.

SF's erhvervsordfører, Lisbett Bech Poulsen, siger, at SF gerne vil lave en bred aftale, og at erhvervsministeren spillede ud med et udmærket kompromis på 25 procent.

- Men vi må bare konstatere, at mange af de andre ligger meget højere, siger hun.

- Man må knastørt konstatere, at ministerens udspil er meget tættere på et sted, hvor vi kan se os selv være med, end det mange andre partier har foreslået, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Tidligere tirsdag skrev Børsen at partierne nærmede sig et kompromis på 40 procent, og at det trak op til en aftale.

Forbrugerrådet Tænk har længe kæmpet for at få lagt et renteloft over kviklånene og foreslået ÅOP på 20.

- Vi synes, det er godt, hvis der kommer loft over lånene. Men vi synes, at det er ærgerligt, hvis politikerne lytter mere til, hvor bankerne synes, at loftet skal ligge, end hvad forbrugernes repræsentant mener, siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

