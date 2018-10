Der er forskel på udlændinge, mener Nye Borgerlige, der ser positivt på asiater. Dansk Folkeparti er uenig.

Vejle. Selv om Nye Borgerlige er tilhængere af stramme regler for udlændinge, så er der også nuancer.

I sin tale ved partiets årsmøde i Vejle lørdag sagde formand Pernille Vermund, at partiet er tilhænger af at gøre forskel på de udlændinge, der vil til Danmark.

Hun vil stoppe for familiesammenføringer fra muslimske lande, men er åben over for at give arbejdstilladelser til østasiater.

- Vi synes, at det er åndssvagt at sætte forhindringer op for dem, der kommer for at bidrage positivt.

- Til gengæld vil vi meget gerne sætte større forhindringer op for dem, der kommer for at ødelægge vores land, siger formanden.

Det er imidlertid forkert, mener udlændingeordfører Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, som ellers også har stort fokus på at nedbringe indvandringen fra muslimske lande.

- Dels skal alle udlændinge uanset baggrund naturligvis leve op til nogle krav, hvis de vil bo og leve i Danmark, og dels bor der jo mange muslimer i både Thailand, Kina og i Indien for dens sags skyld, og skal de så bare kunne komme hertil?

- Det virker ikke gennemtænkt, så det synspunkt må de godt have for sig selv, siger Henriksen.

Pernille Vermund opfordrer til, at man skal anlægge en mere pragmatisk vinkel, når det gælder muligheden for at skaffe efterspurgt arbejdskraft til Danmark.

- Jeg synes, at man skal basere det her på viden og erfaring og vurdere fra land til land.

- Når man ser på vietnamesere og thailændere, så er det folk, der er mindre kriminelle, og som bidrager positivt til vores samfund.

- Men når man ser på muslimer, er det modsat. Og det skal vi forholde os til, siger hun.

Regeringen har foreslået, at man skal sænke grænsen for den årsindkomst, som udlændinge fra de lande, som vi handler mest med, skal oppebære for at få arbejdstilladelse.

Det vil mere præcist indebære, at personer fra USA, Singapore, Kina, Australien, Canada, Japan, Brasilien, Malaysia, Indien, Thailand, Mexico og Rusland kun skal tjene 330.000 kroner for at kunne arbejde her.

