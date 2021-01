Mens danskerne har oversvømmet testcentrene, har en gruppe af udviste udlændinge og asylansøgere brugt coronaepidemien som et smuthul til at blive i Danmark.

De har nemlig nægtet at lade sig teste for covid-19. Dermed har myndighederne ikke kunnet sende dem ud af Danmark på grund af kravet om en negativ coronatest for at rejse ud i verden.

Det har sat gjort myndighederne magtesløse i flere tilfælde, fortæller udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye:

»Det er ikke hundredvis af sager, men der har været en række sager. Det er super frustrerende, når vi har haft pladser på et fly, og det hele er gjort klar, men så kan vi ikke sende dem hjem på grund af en manglende coronaprøve.«

Ifølge B.T.s oplysninger er der tale om et mindre tocifret antal sager.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) før samråd om parallelsamråd i muslimske kulturer på Christiansborg, tirsdag den 27. oktober 2020. Udlændinge- og integrationsministeren skal blandt andet redegøre for, hvad regeringen agter at gøre ved, at der blandt andet i Odense findes imam-råd og parallelle retsinstanser, der tilsidesætter danske love og skikke.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) før samråd om parallelsamråd i muslimske kulturer på Christiansborg, tirsdag den 27. oktober 2020. Udlændinge- og integrationsministeren skal blandt andet redegøre for, hvad regeringen agter at gøre ved, at der blandt andet i Odense findes imam-råd og parallelle retsinstanser, der tilsidesætter danske love og skikke.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Derfor vil et flertal i Folketinget – bestående af S-regeringen og de borgerlige partier – nu tage politimetoder i brug.

De udviste udlændinge skal nemlig tvinges til at tage en coronatest – om nødvendigt med magt fra politet, lyder regeringens lovforslag.

»Politiet må som altid ikke gå mere hårdhændet til værks end nødvendigt. Men fysisk fastholdelse kan blive nødvendigt. Jeg ser dog mest tvangen som en forebyggelse, fordi jeg frygter, at flere nægter at lade sig teste for at blive i Danmark,« siger Mattias Tesfaye.

»Hvis vi har tvang som en trussel, så tror jeg, at 99 procent vil tage testen frivilligt,« siger han.

Pia Kjærsgaard (DF) til åbent samråd om nedlæggelse af Udlændinge Center Nordsjælland på Christiansborg, tirsdag den 18. februar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere Pia Kjærsgaard (DF) til åbent samråd om nedlæggelse af Udlændinge Center Nordsjælland på Christiansborg, tirsdag den 18. februar 2020.. (Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix) Foto: Niels Christian Vilmann

Tesfaye har opbakning fra hele den borgerlige blok, og dermed står forslaget til at blive til virkelighed.

»Det kan kun gå for langsomt. Udvisningsdømte udlændinge finder konstant på nye måder at undgå at rejse hjem, og det her er bare endnu et smuthul,« siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard.

»Der er kun rimeligt, at vi bruger tvang, hvis de modsætter sig en test. De skal ikke være i Danmark et sekund mere end nødvendigt,« siger hun.

Hjemrejsestyrelsen, som står for at sende udviste og kriminelle udlændinge hjem, bekræfter i et svar, at flere sager har »måttet berostilles som følge af, at udlændingen har tilkendegivet, at vedkommende ikke vil medvirke til at lade sig teste for covid-19«.

(ARKIV) Kristian Hegaard (RV) bliver interviewet ved sin ankomst, da Miljø- og Fødevareudvalget har minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) i samråd om håndtering af coronasmitte blandt mink og om minkbranchens fremtid, i Landstingssalen på Christiansborg onsdag den 11. november 2020. Mærkedag: Mandag den 18. januar: Folketingsmedlem Kristian Hegaard, 30 år. . (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere (ARKIV) Kristian Hegaard (RV) bliver interviewet ved sin ankomst, da Miljø- og Fødevareudvalget har minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) i samråd om håndtering af coronasmitte blandt mink og om minkbranchens fremtid, i Landstingssalen på Christiansborg onsdag den 11. november 2020. Mærkedag: Mandag den 18. januar: Folketingsmedlem Kristian Hegaard, 30 år. . (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Men fra kritikerne lyder opråbet, at coronaprøver med tvang et alt for voldsomt et indgreb, fordi udlændingene ikke automatisk kan prøve sagen ved en domstol.

»Vi har lige vedtaget en epidemilov, hvor det står eksplicit, at al tvang – om det så er isolation eller test – skal kunne prøves ved en domstol. Men den ret fratager vi udlændinge. Det er diskrimination,« siger Radikale Venstres retsordfører, Kristian Hegaard.

Han mener desuden, at magten til at bruge tvang ikke bør lægges i hænderne på Hjemrejsestyrelsen.

»Der er ingen sundhedspersoner i Hjemrejsestyrelsen, som kan vurdere, i hvilke tilfælde der skal udøves tvang. Set i det lys er det meget kritisabelt, at man vil fastholde og tvinge udlændinge, som måske har traumer efter at være flygtet fra krig,« siger Hegaard.

Mattias Tesfaye fortæller, at udviste udlændinge, som nægter at tage en test, kan få deres klage behandlet i Udlændingeministeriet.

»Tvang er desværre et nødvendigt redskab, så udviste udlændinge ikke kan udnytte corona til at forlænge deres ophold. Men hvis de klager til ministeriet, vil de ikke blive tvangstestet, før deres klage er behandlet,« siger han.

Det koster staten ca. 300.000 kr. om året at have en udvist eller afvist asylansøger på et udrejsecenter.