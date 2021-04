59 sigtelser og 79 anmeldelser på godt tre måneder.

De udviste udlændinge på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Ikast hærger i hele landet og begår ny kriminalitet i stor stil, mens myndighederne forsøger at få dem sendt hjem.

Det viser B.T.s aktindsigt fra Midt- og Vestjyllands Politi.

»Det virker til, at Kærshovedgård bare er deres base, mens de fortsætter kriminaliteten uden problemer,« lyder det fra Kærshovedgårds nærmeste nabo, Ole Tranberg.

Ole Tranberg bor klods op ad Udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast-Brande Kommune. Siden centret blev taget i brug i marts 2016 har brugt omkring 150.000 kroner på sin schæfer-vagthund, hegn omkring sin ejendom, elektronisk port og videoovervågning af sit hus. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Ole Tranberg bor klods op ad Udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast-Brande Kommune. Siden centret blev taget i brug i marts 2016 har brugt omkring 150.000 kroner på sin schæfer-vagthund, hegn omkring sin ejendom, elektronisk port og videoovervågning af sit hus. Foto: Jens Nørgaard Larsen

I gennemsnit er der rejst 18 sigtelser om måneden mod beboerne på Kærshovedgård siden 15. december. Det er næsten en tredobling i forhold til niveauet i 2019 og første halvår af 2020.

Ole Tranberg oplever flere gange ugentligt, at maskerede udlændinge fra Kærshovedgård bruger hans ejendom som smutvej til naboskoven. Hvad de laver i skoven, kan han kun gisne om.

»Jeg skal ikke stikke næsen for langt frem, før jeg kommer i problemer med sådan nogle skumle typer. Det er meget utrygt at have maskerede mænd rendende rundt i skoven og på vores jord, hvor ingen kan høre, hvis man råber om hjælp,« siger han.

Ole Tranberg fortæller, at han ikke oplever mere kriminalitet fra de udvisningsdømte udlændinge i lokalområdet, end han plejer.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) under samråd om parallelsamråd i muslimske kulturer på Christiansborg, tirsdag den 27. oktober 2020. Udlændinge- og integrationsministeren skal blandt andet redegøre for, hvad regeringen agter at gøre ved, at der blandt andet i Odense findes imam-råd og parallelle retsinstanser, der tilsidesætter danske love og skikke.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) under samråd om parallelsamråd i muslimske kulturer på Christiansborg, tirsdag den 27. oktober 2020. Udlændinge- og integrationsministeren skal blandt andet redegøre for, hvad regeringen agter at gøre ved, at der blandt andet i Odense findes imam-råd og parallelle retsinstanser, der tilsidesætter danske love og skikke.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Men ifølge aktindsigten nøjes beboerne på Kærshovedgård heller ikke med at hærge i lokalområdet. Faktisk er en pæn del af politianmeldelserne indgivet i kommuner som København og Lyngby – langt fra Kærshovedgård i Midtjylland.

Det sætter sindene i kog hos udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

»Jeg bliver virkelig vred over nyheder som denne. Det er folk, der opholder sig ulovligt i Danmark, som har fået at vide, at de skal rejse hjem. Og så skaber de utryghed i lokalsamfundet ved at gå ud og begå kriminalitet. Det er godt nok forkasteligt,« siger han i et skriftligt svar.

Midt- og Vestjyllands Politi har en døgnpatrulje ved Kærshovedgård. Primært for at holde ro og orden på selve centret.

59 sigtelser på godt tre måneder Kærshovedgårds godt 200 beboere består af tre grupper: Udlændinge, der har fået endeligt afslag på asyl, men som ikke vil rejse.

Kriminelle udlændinge, der er udvist ved dom.

Udlændinge, der er på tålt ophold. De har i perioden 15. december 2020 til 24. marts til 2021 begået kriminalitet, der har afstedkommet 79 politianmeldelser og deraf 59 sigtelser. Sigtelserne indbefatter bl.a.: Tyveri: 26

Vold/vold mod tjenestemand: 6

Hærværk: 5

Narkobesiddelse/narkosalg: 9

Trusler/fornærmelig tiltale: 4

Brud på våbenloven: 4 14 af de 59 sigtelser kommer fra lovovertrædelser inde på Kærshovedgård.

»Vi gør meget for at forhindre slåskampe og den slags inde på centret. Men Kærshovedgård er ikke et fængsel, så vi kan ikke stoppe dem fra at tage til København og begå kriminalitet,« siger Claus Hilborg, chefpolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Beboerne kan frit bevæge sig uden for Kærshovedgård, men har som udgangspunkt opholdspligt, hvilket betyder, at de har pligt til at overnatte på centret.

Claus Hilborg oplever hverken, at kriminaliteten fra udlændingene er tiltagende eller aftagende i lokalområdet.

»Det er mest tyverier, narkosalg og lidt hærværk i lokalområdet, mens der ikke er så mange sager om alvorlig kriminalitet som vold og knivstikkerier. Men hvad de laver i andre politikredse, mærker vi jo ikke på samme måde,« siger han.

Udrejsecentret Kærshovedgård for udviste asylansøgere ligger ved den lille by Bording tæt på Ikast i Jylland. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Udrejsecentret Kærshovedgård for udviste asylansøgere ligger ved den lille by Bording tæt på Ikast i Jylland. Foto: ANDREW KELLY

Der er rejst seks voldssigtelser siden 15. december.

S-regeringen har inden sommer lovet at pege på et nyt sted at indkvartere de udvisningsdømte udlændinge, efter man aflyste den tidligere regerings plan om et udrejsecenter på øen Lindholm.

»Jeg har fuld forståelse for, at det kan skabe utryghed at skulle bo tæt på de her mennesker. Derfor mener regeringen fortsat, at vi skal skille afviste asylansøgere og kriminelle udlændinge ad og have de kriminelle udlændinge væk fra Kærshovedgård,« siger Mattias Tesfaye.

Lige nu behandler Folketinget en hjemrejselov fra regeringen. Den skal få flere udlændinge uden lovligt ophold til at rejse hjem.