En kurdisk-iransk kvinde, der tirsdag blev tvangsfjernet fra Udrejsecenter Avnstrup, er tilbage i Danmark.

Det skriver TV 2.

Hjemrejsestyrelsen oplyser til mediet, at kvinden gjorde skade på sig selv med en flaske i forbindelse med en mellemlanding på vej til Iran.

Sagen har i de seneste dage vakt en del opmærksomhed, da der blev optaget en video, da kvinden, der er mor til tre børn, blev tvangsfjernet fra udrejsecentret.

Her kunne man se, at hun på et tidspunkt bliver lagt ned på jorden, inden hun bliver sat ind i en bil.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er siden blev indkaldt i samråd i sagen af Alternativet og Frie Grønne, mens regeringens støtteparti Enhedslisten også mener, at ministeren skal uddybe, hvad der er sket.

Det var flygtningehjælpsorganisationen Trampolinhuset, der delte videoen af optrinnet ved udrejsecentret – herfra har det samtidig lydt, at kvinden skulle være blevet bedøvet af myndighederne i situationen.

Det har både politiet og Hjemrejsestyrelsen dog afvist, men har dog bekræftet, at der blev benyttet magtanvendelse over for kvinden.

'Nordsjællands Politi har over for Hjemrejsestyrelsen oplyst, at omstændigheder i forbindelse med den ledsagede udsendelse førte til, at politiet benyttede den fornødne magtanvendelse for at gennemføre udsendelsen, og at der i forbindelse med den ledsagede udsendelse ikke blev indgivet nogen former for medicin til den pågældende kvinde eller de to børn, har styrelsen skrevet i et svar til Ritzau.

Opdateres...