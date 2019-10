Det var meningen, at Iamae Petersen Giacchino skullet have haft sin foreløbigt sidste dag i Danmark i dag - onsdag - efter hendes ansøgning om opholdstilladelse blev afvist.

Men da hun mødte op på politistationen tidlig onsdag morgen med sin danske ægtemand, Lasse, fik hun at vide, at de ikke ville sætte hende på flyet.

Det skyldes, at envejsbilletten til Brasilien gik henover Paris. Da hun ifølge myndighederne opholder sig ulovligt i Danmark, frygtede politiet, at de franske myndigheder ville tilbageholde hende, når hun landede.

Derfor venter parret nu på en ny udvisningsdato. Og uvisheden tærrer på parret.

Det har ikke været omkostningsfrit for Iamae at flytte sit liv til Danmark. »Vi joker med, at det er Lasse der får kemoterapi, men mig, der taber håret,« siger hun og fjerner en tot hår, som afslører en skaldet plet i hendes hovedbund forsaget af stress.

»Siden i fredags har de vidst det (det danske politi har vidst, at Iamae fløj over Paris, red.). Men hun må så ikke rejse hjem i dag. Så vi skal have en ny billet. Det får vi måske at vide i dag. Måske i morgen. Måske i næste uge. Det ved vi ikke,« siger Lasse til B.T.

Iamae er tydeligt berørt af situationen.

»Så jeg skal tilbage hertil. Jeg forstår det ikke. Vi har været igennem så meget.«

Men hvorfor må 33-årige Iamae ikke opholde sig i landet? Du kan læse hele historien ved at klikke her, inden du får den korte version.

Det har ikke været nemt for Iamae at sige farvel til sine venner, familie og studie i Brasillien - sit land, som hun elsker. Men på grund af Lasses sygdom var hun nødt til det, hvis de skulle leve sammen.

I bund og grund handler det hele om 15 dage.

Iamae har opholdt sig 15 dage for lang tid i Danmark, da de sender ansøgningen om familiesammenføring.

Parret var ikke selv opmærksomme på det, da de troede, at Iamaes kunne opholde sig 90 dage i Danmark ad gangen, og ikke 90 dage i alt - indenfor 180 dage.

Lasse Petersen Giacchino blev nemlig alvorlig syg i april, hvor Iamae før sit 90 dages ophold også var i Danmark for at besøge ham.

Parret erkendte, at de har taget fejl i forhold til antallet af dage og købte derfor også en billet, så Iamae kunne rejse hjem.

Men de har ikke opgivet drømmen om at få lov at bo sammen.

De har derfor anket afgørelsen og vedlagt Lasses sygejournal som dokumentation for, hvorfor Iamae rejste til Danmark i første omgang.

Planen har dog stadig været, at Iamae skulle rejse hjem til Brasilien, indtil de fandt en løsning. Indtil nu.