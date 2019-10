Det var meningen, at Iamae Petersen Giacchino skullet have haft sin foreløbigt sidste dag i Danmark i dag - onsdag - efter hendes ansøgning om opholdstilladelse blev afvist.

Men da hun mødte op på politistationen tidlig onsdag morgen med sin danske ægtemand, Lasse, fik hun at vide, at de ikke ville sætte hende på flyet.

Det skyldes, at envejsbilletten til Brasilien gik henover Paris. Da hun ifølge myndighederne opholder sig ulovligt i Danmark, frygtede politiet, at de franske myndigheder ville tilbageholde hende, når hun landede.

Derfor venter parret nu på en ny udvisningsdato. Og uvisheden tærrer på parret.

»Siden i fredags har de vidst det (det danske politi har vidst, at Iamae fløj over Paris, red.). Men hun må så ikke rejse hjem i dag. Så vi skal have en ny billet. Det får vi måske at vide i dag. Måske i morgen. Måske i næste uge. Det ved vi ikke,« siger Lasse til B.T.

Iamae er tydeligt berørt af situationen.



»Så jeg skal tilbage hertil. Jeg forstår det ikke. Vi har været igennem så meget.«

Men hvorfor må 33-årige Iamae ikke opholde sig i landet?

Lasse Petersen Giacchino blev ramt af rygsøjlegigt, hvilket har krævet et længere og hårdt kemobehandlingsforløb. Iamae tog straks turen til Danmark for at være hos ham i nogle uger, inden hun rejse hjem igen

I starten af juni rejste hun til Danmark med en hjemrejsebillet 90 dage senere.

Parret blev viet i august, og mindre end en uge efter ansøgte hun op opholdstilladelse i Danmark.

Udlændingestyrelsen oplyste, at ‘alt ser fint ud’, og at behandlingstiden var på cirka 10 måneder.

Men allerede efter seks en halv uge fik de svar fra Udlændingestyrelsen. Ansøgningen var afvist.

Begrundelsen var, at Iamae i løbet af seks måneder havde opholdt sig 105 dage i Danmark. Ifølge loven måtte hun kun være her i maks 90 dage sammenlagt. Og ikke - som parret regnede med - 90 ad gangen.

De 15 dage afgjorde sagen. Iamae opholdt sig ulovligt i landet og kunne derfor ikke søge om familiesammenføring.

I afslaget stod der, at hun kunne tage hjem til Brasilien og derfra søge familiesammenføring. Men der stod også, at hun kunne klage over afgørelsen til Udlændingenævnet.

De har sendt en klage, vedlagt Lasses sygejournal som dokumentation for, hvorfor Iamae rejste til Danmark i første omgang. De havde håbet, at hun kunne få lov at blive, mens klagen behandles. Men det fik de afslag på i sidste uge.