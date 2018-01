Fem dage før samråd sætter Inger Støjbergs ministerium kritiseret praksis på pause.

København. De danske myndigheder sætter udvisningen af afviste asylansøgere med alvorlige sygdomme på pause i fire uger.

Det oplyser Udlændinge- og integrationsministeriet i en pressemeddelelse. Ministeriet kan ikke lørdag oplyse, hvor mange sager der er tale om.

Baggrunden for suspenderingen er en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol fra december 2016.

Her fik en georgisk mand medhold i, at Belgien ikke kunne udvise ham, fordi han var alvorligt syg uden at være døende.

I begyndelsen af året har Radio 24syv beskrevet, hvordan danske myndigheder har udsendt personer med behov for hjertemedicin til lande, hvor medicinen ikke er til at få.

Ministeriet hæfter sig ved, at dommen fastslår, at landenes myndigheder har "en udvidet undersøgelsespligt".

Derfor er der "behov for at justere den hidtidige praksis", så ministeriet fremover i højere grad undersøger, hvorvidt den udviste har adgang til den medicin, der er behov for, i sit hjemland.

Længere nede påpeger ministeriet dog:

- Der vil fortsat gælde en høj tærskel for, hvornår en person ikke kan anses for at have faktisk adgang til behandling.

Ifølge Radio 24syv stod dommens konsekvenser klar for embedsmænd i Udlændingestyrelsen allerede i januar 2017.

Desuden gjorde embedsmænd i Justitsministeriet i foråret deres kolleger i Udlændingeministeriet opmærksom på dommen, skriver Radio 24syv.

Suspensionen kommer, fem dage før udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) skal i samråd om sagen.

Til Radio 24syv siger Louise Halleskov Storgarad, der er lektor i EU- og menneskeret ved Aarhus Universitet:

- Udlændingemyndighederne gør nu, hvad de burde have gjort, da de blev opmærksomme på dommen.

- Nemlig at sætte de potentielt omfattede sager i bero i en periode for at undersøge omfanget af den justering af praksis, som dommen giver anledning til.

/ritzau/