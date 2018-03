Det viser splittelse i EU, når det ikke er alle medlemslande, der udviser diplomater, mener forsker.

København. Giftangrebet på den tidligere russiske dobbeltspion Sergej Skripal og hans datter i Salisbury i Storbritannien skaber splittelse i EU.

Det er nemlig ikke alle medlemslande, der reagerer på samme vis over for Rusland, som ifølge Storbritannien står bag angrebet.

Det fortæller seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) Hans Mouritzen, der forsker i udenrigspolitik.

- Hvis alle 28 medlemslande reagerede samlet, så ville Rusland kunne mærke det.

- Men når det kun er omtrent halvdelen af landene, som reagerer, så udstiller det en splittelse i EU, siger Hans Mouritzen.

Han forklarer, at det altid er svært at opnå europæisk enighed, når det handler om Rusland-kontroverser.

Danmark har ligesom en række andre EU-lande ud over Storbritannien valgt at udvise russiske diplomater som reaktion på giftangrebet.

Landene kan opdeles i høge og duer, hvor høgene reagerer kraftigt, mens duerne er mildere over for Rusland.

Tyskland ligger midt mellem de to kategorier, og Danmark ligger lidt nærmere høgene end tyskerne.

- Det er altid de samme lande, der er henholdsvis høge og duer. Det er historiske forhold og økonomiske faktorer, der styrer, hvordan landene reagerer.

- Det er dog mere eller mindre ligegyldigt for Rusland, at Danmark udviser to diplomater. Det er ikke andet end et kraftigt signal, siger Hans Mouritzen.

De sydeuropæiske lande bliver typisk betragtet som duer - blandt andet på grund af afhængighed af russisk naturgas.

Ifølge Mouritzen er der ikke noget næste skridt for Danmark eller EU, da man venter på Ruslands reaktion.

Danmark og øvrige lande kan dog sende flere signaler mod Rusland, når landet til sommer afholder VM i fodbold.

- I Rusland er de meget opsatte på en succesfuld gennemførelse af VM. De vil ikke have flere kontroverser.

- Danmark kan som signal vælge at holde eksempelvis kultur- eller statsministeren væk fra slutrundens åbningsceremoni, siger Hans Mouritzen.

