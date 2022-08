Lyt til artiklen

Rasmus Prehn er blevet indkaldt til samråd i Folketinget.

Det bekræfter Miljø- og Fødevareudvalget til B.T.

Rasmus Prehn er blevet kaldt i samråd på baggrund af en række bilagsfejl, som flere medier har skrevet om.

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn skal stå skoleret torsdag 25 august.

Det bliver ifølge formanden for Miljø- og Fødevareudvalget ganske interessant at komme til bunds i sagen.

»Det bliver meget interessant at komme dybere i sagen, altså, hvem er det, man har været ude med, hvorfor man har skrevet et andet navn og årsagen til alt det her rod,« siger René Christensen fra DF.

»Hvis man husker tilbage, så havde Lars Løkke problemer med nogle bilag, og der var Rasmus Prehn bilagsordfører og troligt efter Lars Løkke. Så Prehn må kunne bevise det. Manden er jo ikke dement, han kan jo huske. Et samråd er jo ikke bare en samtale, et samråd er jo spørgsmål til en minister under ministeransvar.«