Med nye retningslinjer skal det være nemmere at finde frem til arbejdsulykker, mener ekspertudvalg.

København. Arbejdstilsynet er for dårlige til at besøge de virksomheder, som har rod i arbejdsmiljøet.

Et mere målrettet tilsyn skal sikre, at flere arbejdsulykker bliver opdaget.

Sådan lyder det i en ny rapport, som ekspertudvalget om arbejdsmiljøindsatsen står bag.

Det er formanden af ekspertudvalget, Pia Gjellerup, der torsdag præsenterer i alt 18 anbefalinger i Beskæftigelsesministeriet.

- Udvælgelsen skal og kan blive mere kvalificeret ved at bygge på flere oplysninger på den enkelte arbejdsplads, siger hun.

- Det er vigtigt, at Arbejdstilsynet rammer mere rigtigt, siger formanden, der til dagligt er leder ved Center for Offentlig Innovation.

I dag udvælges knap 10 procent af landets arbejdspladser til et tilsyn baseret på en vurdering af risiko for arbejdsmiljøproblemer.

Men ifølge rapporten finder Arbejdstilsynet kun frem til problemer - som arbejdsulykker - hos en fjerdedel af de besøgte virksomheder.

Især viser det sig, at det danske arbejdsmiljø er præget af psykisk nedslidning, hvilket er svært at dokumentere eller påvise.

Knap 17 procent af lønmodtagerne i 2016 oplyste, at de har følt sig psykisk overbelastet.

Men Arbejdstilsynet har kun i få tilfælde formået at træffe afgørelser på det område, lyder det i rapporten.

Enklere og mere klare regler samt bedre viden om psykisk arbejdsmiljø skal være med til at forebygge eksempelvis stress.

- Ledere med personaleansvar skal klædes bedre på til at forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Det indebærer konkret, at der skal udvikles nye og bedre muligheder for uddannelse, siger Pia Gjellerup.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) medgiver, at der er behov for at gentænke den nuværende arbejdsmiljøindsats.

- Det er på en trist baggrund, at vi i dag diskuterer de her anbefalinger, for vi står over for nogle udfordringer i forhold til vores arbejdsmiljø.

- Så forventer jeg selv, at vi bliver nødt til at tage nogle nye politiske redskaber i brug, siger han.

Troels Lund Poulsen bebuder, at de politiske forhandlinger på baggrund af anbefalingerne vil påbegyndes i november.

I samme ombæring påpeger ministeren, at ekspertudvalget har lagt over et års arbejde i anbefalingerne, hvilket bør respekteres.

- Og når man begynder at lave meget omfattende ændringer, skal man også se dem virke, før man begynder at angribe det, inden det får lov til at bundfælde sig, siger han.

