Forskningsminister Søren Pind (V) kalder ny anbefaling om digital tænkning i samtlige studier "omvæltende".

København. Når de kommende universitetsstuderende skal vælge uddannelser, kan de alle være sikre på at stifte bekendtskab med teknologi og digital tænkning.

I hvert fald hvis det står til regeringens nedsatte universitetsudvalg, der mandag præsenterer sine anbefalinger i forbindelse med et møde i regeringens disruptionråd.

I en del af anbefalingen, som Ritzau er i besiddelse af, lyder det, at universiteterne bør indarbejde "digitale kompetencer og teknologiforståelse i alle uddannelser, med mindre der i enkeltstående tilfælde er særlige faglige grunde til at fravige princippet".

Eksempelvis skal langt flere lære sig kompetencer som kodning og dataanalyse, og de studerende skal trænes i at reflektere og forholde sig kritisk til konsekvenser af den teknologiske udvikling.

Forskningsminister Søren Pind (V) finder anbefalingerne spændende og omvæltende.

- Udvalgets anbefaling, om at vi indarbejder det digitale mere i samtlige studier, er spændende. Det ville være en stor og omvæltende ting at gøre, noget der vil farve hele generationer fremover, lyder det i en skriftlig kommentar fra ministeren.

Ifølge Berlingske anbefaler uddannelsesudvalget, der består af repræsentanter fra blandt andet universiteterne, erhvervslivet og ministerier, også, at der sker en forenkling i antallet af uddannelser.

Blandt udvalgets medlemmer er uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv, Mads Eriksen.

Ifølge ham er det digitaliseringen, der sætter det største aftryk på fremtidens arbejdsmarked.

- Uanset hvilken branche, man kommer til at arbejde i, når man er færdiguddannet, så vil det digitale komme til at fylde mere og mere.

- Om det er i den offentlige forvaltning, eller det er i handel eller det er logistik eller produktion. Alle dele af vores samfund bliver mere og mere digitale, og derfor er det her også helt afgørende, siger han.

Udvalgets anbefalinger baserer sig blandt andet på spørgeskemaundersøgelser hos landets private virksomheder.

Her lyder det, at man I fremtiden regner med at ansætte flere universitetsuddannede. Men særligt universitetsuddannede med digitale og teknologiske færdigheder.

Ifølge Mads Eriksen betyder det dog ikke, at der kun er brug for ingeniører eller studerende, der kan kode.

- Det er også alle andre, der skal kunne samarbejde med dem, der kan kode, og forstå fænomener som big data, siger han.

/ritzau/