Både Enhedslisten og Venstre tager godt imod regeringsudspil om grønnere byer.

Regeringen har onsdag fremlagt et nyt udspil, der skal gøre de store, danske byer grønnere. Det falder i gødet jord hos både Enhedslisten, SF og Venstre.

Udspillet er da også fuld af gode intentioner, der er svære at være uenig i. Men mindre fuld af finansieringsforslag og konkrete konsekvenser.

I store træk indeholder udspillet initiativer om både flere idrætsfaciliteter, byhaver og natur i byerne. Samtidig giver det kommuner mulighed for at forbyde dieselbiler uden partikelfilter og indføre zoner, hvor kun el-, brint eller hybridbiler må køre

- Jeg synes, der er rigtigt mange gode forslag i det, regeringen har præsenteret. Og jeg genkender mange af vores gamle kæpheste som byhaver, nulemissions-zoner og sprøjteforbud.

- Vi vil gerne gå længere på mange af punkterne, men grundlæggende er det et godt udspil, siger politisk ordfører for Enhedslisten Mai Villadsen om regeringens udspil om grønnere byer.

Fra Venstre siger boligordfører Heidi Bank:

- Overordnet er det godt, at der er fokus på at gøre byerne grønnere og rarere at bo i. Også at de store kommuner får mere frihed til at vælge, om de vil gå den vej.

- Vi er enige i ambitionen om, at vi skal have byer, man kan trives i. For der er rigtigt mange mennesker, der bor i vores større byer.

Udspillet får også rosende ord med på vejen af støttepartierne De Radikale og SF.

Den del af udspillet, der handler om at indføre forbud mod dieselbiler uden partikelfilter og endda nulemissionszoner, hvor man skal have en grøn bil, kan blive en dyr omgang for borgerne i byerne.

- Alle kan blive enige om, at det er godt at sikre renere luft. Men der er en bekymring over, at borgere skal have hverdagen til at gå op og komme til og fra arbejde.

Udspillet indebærer, at man kan søge støtte til eksempelvis at få monteret et partikelfilter.

- Det er vigtigt, at vi har byer i Danmark, der er for alle. Derfor er det også vigtigt, at der er en kompensations til de mennesker, der ikke har så mange penge på lommen.

- Men det er vigtigt også at huske, at vi alle sammen - rig som fattig, høj som lav - bliver ramt af den luftforurening, der koster tusindvis af liv om året. Så det er vigtigt at gøre noget ved og vi bliver nødt til at handle, siger Mai Villadsen.

