Venstres politiske ordfører Torsten Schack Pedersen er de seneste dage blevet kritiseret fra både højre og venstre efter en opsigtsvækkende kommentar på det sociale medie X.

Det var torsdag aften i en tråd, der egentlig handlede om Venstres ældrepolitik, at den politiske ordfører havnede i et mindre blæsevejr, og blev beskyldt for at debattere på et »ubeskriveligt lavt niveau«.

Årsagen var en kommentar til den konservative Rasmus Jarlov, som af mange blev opfattet som en hentydning til Jarlovs sygemelding.

Han er heller ikke på sygeorlov — Torsten Schack (@Torstenschack) April 18, 2024

B.T. forsøgte hele fredag at få en kommentar fra Torsten Schack Pedersen til den kollegiale stikpille, men der var den politiske ordfører altså gået i flyverskjul.

Men nu er der livstegn fra Torsten Schack Pedersen.

Og mens politikere, der kommer galt afsted med hurtige kommentarer på sociale medier, normalvis plejer at lægge sig fladt ned og undskylde for miseren, vælger Schack Pedersen en anden tilgang.

Over for TV MIDTVEST afviser han, at han er gået over stregen.

»Jeg blev helt ærligt provokeret af, at Jarlov inddrog min far i et opslag, hvor jeg glæder mig over regeringens nye ældreudspil. Og så konstaterede jeg i overensstemmelse med sandheden, at min far ikke er på sygeorlov. Hvis det provokerer Jarlov, skulle han ikke inddrage min far,« siger Torsten Schack Pedersen.

Da han bliver forholdt de mange kritiske kommentarer til hans tweet, lyder det, at han fortsat ikke mener, at der var noget i vejen med det, han skrev.

»X er også et sted, hvor der er mange, der har let ved at blive forargede,« siger Torsten Schack Pedersen.

Stikpillen til Jarlov affødte torsdag et utal af reaktioner fra politiske kollegaer.

‘Det var da et ubeskriveligt lavt niveau fra en politisk ordfører fra et regeringsparti. Trist,’ skrev Mette Abildgaard, der er politisk ordfører i Konservative.

‘Styr dig!' skrev Liberal Alliances politiske ordfører, Sólbjørg Jakobsen.