Vi vil arbejde hårdt på at løse problemerne, siger direktør for EasyTranslate, der er udsat for kritik.

Tolkefirmaet EasyTranslate, der siden 1. april har stået for tolkeopgaver i det offentlige, erkender, at der har været begået fejl.

Selskabet arbejder på at udbedre problemerne sammen med Rigspolitiet, meddeler Frederik Riskær Pedersen, der er direktør i EasyTranslate. Han påpeger dog, at firmaet generelt oplever, at tilfredsheden er høj.

Direktøren udtaler sig i en mail til Ritzau, efter at Kammeradvokaten har vurderet, at Justitsministeriets aftale med selskabet ikke kan opsiges trods problemer.

EasyTranslate tager Kammeradvokatens redegørelse til efterretning.

- Der har været problemer, som dog ikke er så alvorlige, at der er grundlag for at opsige kontrakten. Nu vil vi arbejde hårdt på at løse problemerne i samarbejde med Rigspolitiet, lyder det fra direktøren.

EasyTranslate vandt i 2018 udbuddet om at levere tolke til Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det har selskabet gjort siden april.

Siden har der været en lang række historier i pressen om, at firmaet har svigtet. Blandt andet er tolke udeblevet fra retssager.

Igennem EasyTranslates bookingportal er der ifølge Rigspolitiet tikket 172 klager ind i perioden fra 1. april til 31. juli i år.

I samme periode er der bestilt i alt 16.802 tolkninger.

- Der er kommet relativt få klager, og generelt er tilfredsheden høj. 94 procent af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse. Men vi behandler hver eneste klage, som vi tager meget alvorligt, skriver Frederik Riskær Pedersen i sin mail.

De fleste af klagerne handler om, at tolke ikke er mødt op.

Rigspolitiet har dog modtaget flere henvendelser om ordningen, der ikke er indgivet som officielle klager i bookingportalen.

/ritzau/