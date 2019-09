Beboerne i den sydsjællandske by Kalvehave kan endegyldigt drage et lettelsens suk.

Byens godt 600 faste indbyggere kan se frem til, at den nærliggende ø Lindholm ikke skal huse afviste asylansøgere. Det har den socialdemokratiske regering og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) endegyldigt sat en stopper for.

»Vi slap ud af vores gidselsituation i forbindelse med valget - og nu er vi endegyldigt ude af den,« siger en lettet Flemming Tejmers, formand for MønNu og tidligere medlem af Lindholm-gruppen, til B.T.

Siden den tidligere regering med daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i spidsen besluttede at flytte aktiviteter fra Udrejsecenter Kærshovedgaard ved den midtjyske by Bording til Lindholm, har Flemming Tejmers været med til at bekæmpe beslutningen.

Han bor nemlig selv i Kalvehave, som har den eneste færge til og fra Lindholm.

»Nu er vi reddet, og der er optimisme. Men vi afventer fortsat, om Inger Støjberg bliver valgt som næstformand i Venstre. Og så kan hun måske påvirke Jacob Ellemann, hvis han bliver formand,« siger Flemming Tejmers.

Da udmeldingen om, at Lindholm skulle huse nogle af de mest hårdkogte afviste asylansøgere kom, blev den mødt med utryghed i Kalvehave.

Sporene fra Bording skræmte.

B.T. havde nemlig over adskillige artikler beskrevet, hvordan beboerne i den lille midtjyske by følte sig usikre, ikke turde lade deres børn gå alene ud om aftenen og hvordan lokale butikker havde overfaldsalarmer og oplevede stribevis af tyverier.

Det gør da også lettelsen endnu større for Flemming Tejmers og resten af beboerne i Kalvehave.

Og de er begyndt at kigge fremad.

I den forbindelse håber Flemming Tejmers og MønNu, at Lindholm kan blive en del af det naturområde, som man er ved at opbygge i og omkring Møn.

Flemming Tejmers. Foto: Møn Nu Vis mere Flemming Tejmers. Foto: Møn Nu

»Lindholm ligger i et smuk naturområde. Nu skal øen først renses af DTU, og det regner vi med, der går minimum to år med. Først dér står det klart, hvad øen kan bruges til, og om den kan bruges,« siger han.

»Forhåbentlig kan det blive sådan, at øen kan bruges til overnatning på et tidspunkt. Men endnu er det ikke afklaret, hvordan færgedriften kan fortsætte - hvis den overhoved skal. Og så er der spørgsmål om, hvem der skal eje øen; staten, Vordingborg Kommune eller en rigmand?« siger han.

Selvom der er optimisme og glæde i det sydsjællandske lokalsamfund, så har man dog ikke lukket øjnene for, at der kan ske forandringer.

»Vi sover med skoene på i den her sag,« siger Flemming Tejmers.