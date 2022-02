Trine Bramsen (S) stopper som forsvarsminister og skal i stedet overtage posten som Transport- og Ligestillingsminister.

Det blev meldt ud fredag formiddag.

En melding, som kun sparsomt bliver kommenteret i nu afgående forsvarsministers politiske bagland i vælgerforeningen i Odense.

B.T. har været i telefonisk kontakt med flere kredsbestyrelsesmedlemmer, som udtrykker fuld ud opbakning til Trine Bramsen, men som derudover ikke har kommentarer til skiftet på nuværende tidspunkt.

Trine Bramsens tid som forsvarsminister har da også været præget af en lang række dårlige sager.

Flere ansatte på forskellige niveauer i forsvaret har rettet skarp kritik af hende.

Derudover var der historien om ministerens brug af marinehjemmeværnet til ulovlig taxasejlads og om Trine Bramsens koncerttur med statsminister Mette Frederiksen (S) og borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel (S), få timer før den afghanske hovedstad Kabuls fald.

Sager, som formentlig var medvirkende til, at hun i efteråret var landets mest upopulære minister.

Trine Bramsen er opstillet i kredsen Odense Vest, hvor formand Gitte Muhlig afviser at kommentere på nyudnævnelsen af Trine Bramsen, da hun er på arbejde og ikke har fået læst de officielle udmeldinger.

Én, der til gengæld gerne vil give skiftet et par ord med på vejen, er bestyrelsesmedlem Erling Jensen.

»Det kan jeg godt se noget fornuft i (skiftet, red.), og jeg er glad for, at Trine bliver tildelt et andet tungt ministerområde. Uanset hvad borgerlige har ment, så synes jeg, vi har haft en dygtig forsvarsminister, og det må Mette Frederiksen også mene, når hun flytter hende til et andet tungt område.«

Flere andre fra bestyrelsen siger ligeledes, at de bakker fuldt ud op om Trine Bramsen, men ønsker ikke at udtale sig yderligere.

Selv har den kommende Transport- og Ligestillingsminister kommenteret på sit ministerskifte på Facebook.

»I mere end 2,5 år har jeg haft den store glæde og ære at være Danmarks forsvarsminister. Jeg har oplevet dedikerede soldater, medarbejdere og veteraner, som jeg har den største respekt for. Jeg har knyttet stærke bånd til forsvarsministre i NATO og rejst verden rundt,« skriver Trine Bramsen, inden hun senere i indlægget tilføjer:

»Det danske forsvar er noget særligt og kan noget særligt.«

I opslaget på Facebook er der dog ingen referencer til de problemer, som Bramsen har haft i sin ministertid.

B.T. har kontaktet Trine Bramsen, men det er ikke lykkedes at få en kommentar.