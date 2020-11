Danmark bliver nu nødsaget til at tage alternative metoder i brug, når millioner af døde mink skal skaffes af vejen.

Masseaflivningen af mink i særligt Nordjylland skal nemlig gå så stærkt, at forbrændingsanlæggene slet ikke kan følge med.

Derfor har Naturstyrelsen ifølge B.T.s oplysninger fået besked på at udpege områder i Danmark, hvor kroppe fra raske mink kan graves ned i jorden.

Naturstyrelsen vil ikke kommentere sagen, men henviser til Rigspolitiet, som bekræfter, at nedgravning af døde mink er på tegnebrættet.

Minkavler Esben Brødbæk og hans folk er i fuld gang med at pelse mink ved Holstebro, tirsdag den 3. november 2020. Esben Brødbæk sender 2000 mink om dagen til pelsning. - Det giver ingen mening, hvis disse mink skal smides i en container og destrueres, siger minkavleren få timer før, han selv kunne havne i smittezonen. Det siger han til Dagbladet Ringkøbing Skjern, tirsdag den 3. november 2020. (Foto: Johan Gadegaard/Ritzau Scanpix)

»Det er klart, at en så omfattende operation skaber udfordringer i forhold til bortskaffelse af de aflivede mink. I den forbindelse undersøger myndighederne i den Nationale Operative Stab, en række forskellige muligheder – herunder muligheden for at begrave nogle af de raske aflivede dyr. Det vil vi melde mere ud om, når der er fuld klarhed over det,« skriver Rigspolitiet til B.T.

Det vides ikke, hvor mange mink der skal graves ned, eller hvor i landet myndighederne overveje at grave.

I de syv nordjyske kommuner, hvor coronavirus fra mink har muteret til den såkaldte cluster 5 virus, skal aflivningen være færdig om ganske få dage. Det fortæller formanden for Dansk Pelsdyravlerforening, Tage Pedersen.

»Vi har fået indtil mandag aften af myndighederne. Så skal alle de nordjyske mink være slået ihjel,« siger han.

Statsminister Mette Frederiksen (S), da hun sammen med sundheds- og ældreministeren, erhvervsministeren, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut holder pressemøde med præsentation af en række restriktioner i Nordjylland som følge af situationen med COVID-19-smitte i mink, i Spejlsalen i Statsministeriet i København torsdag den 5. november 2020. Det drejer sig om restriktioner i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommuner. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Minkavlerne får hjælpe fra både politi, forsvaret og livgarden – foruden Fødevarestyrelsens folk. Men det kan blive en særdeles svær deadline at nå.

»Jeg har sgu svært ved at se, hvordan vi skal nå det. Men vi må jo forsøge. Minkavlerne er vant til at aflive, og de er sandsynligvis flere gange hurtigere end myndighedernes folk,« siger Tage Pedersen.

Når mink normalt aflives og pelses, bliver de døde kroppe afhentet af virksomheden Daka, som står for forbrændingen af minkkroppene.

Men Daka kan ikke følge med masseaflivning, og virksomheden når meget snart sin maksimale kapacitet på fabrikken i Randers.

When the Danish Veterinary and Food Administration killed mink in Brovst, they had no containers for the dead mink. Therefore, they were just thrown to the ground. Foto: Private photo

»Under normale omstændigheder ville pelsningssæsonen for mink starte nu. I pelsningssæsonen udnyttes hele vores kapacitet i 3-4 intense uger. Men når hele minkbestanden skal aflives på én gang, kan vi ikke følge med,« siger Per Dunkelskov Thomsen, kommunikationsdirektør i Daka.

Situationen kompliceres af, at de tyske aftagere af minkkroppe, ikke vil tage imod minkkroppe på grund af corona-udbruddet i Danmark.

Fødevarestyrelsen er har derfor inddraget flere kommunale forbrændingsanlæg, som skal hjælpe til.

Men det vil stadig ikke være nok til at følge med de op mod 15 millioner mink, der skal aflives på meget kort tid. Derfor kan nedgravning blive den alternative vej at bortskaffe de døde mink.