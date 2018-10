Alle partier bag satspuljen er enige om, at de penge, der tilsyneladende er stjålet fra puljen, skal tilbage.

Samfundets svageste - såsom de hjemløse, de psykisk sårbare og stofmisbrugere - skal ikke bøde for, at en medarbejder fra Socialstyrelsen tilsyneladende har overført millioner af kroner til sig selv.

Alle partierne bag satspuljen er enige om, at de 111 millioner kroner, der tilsyneladende er stjålet fra puljen over en længere årrække, skal føres tilbage.

Beløbet kan dog vise sig at være større end de 111 millioner kroner, der hidtil har været fremme i sagen. Det understreger Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Det er nemlig stadig ved at blive undersøgt, præcist hvor meget der er svindlet for. Og om der er stjålet penge fra andre puljer end satspuljen.

Derfor er det i første omgang aftalt at overføre 80 millioner kroner til satspuljen fra statens øvrige budget i perioden 2019-2022.

Næste års satspulje bliver altså 20 millioner kroner større, end den ellers ville have været.

- I forhold til hvor stor satspuljen normalt er - næste år uddeler vi et stort trecifret millionbeløb - så kan man godt sige, at 20 millioner ikke fylder så meget. Men i forhold til retfærdighed synes jeg, at det fylder meget, siger finansminister Kristian Jensen (V).

- Det er penge, der er svindlet væk fra de mest sårbare og svage grupper. Derfor mener vi, at pengene skal tilbage til de grupper.

Kristian Jensen oplyser, at undersøgelsen af, præcist hvor meget der er svindlet for, ventes at være klar ved årsskiftet.

- Vi har lovet hinanden, at vi næste år, når vi diskuterer satspulje igen, sørger for, at det fulde beløb kommer tilbage, siger finansministeren.

Kristian Jensen er med egne ord dybt forarget over, at det tilsyneladende har været muligt at stjæle 111 millioner kroner fra en offentlig kasse, uden at det er blevet opdaget før nu.

Der forestår et internt oprydningsarbejde i Socialstyrelsen for at sikre, at det ikke sker igen, fastslår han.

/ritzau/