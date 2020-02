Kommuner i hovedstadsområdet risikerer at sende en større check til andre kommuner end tidligere meldt ud.

Beløbet, som regeringen vil have kommunerne i hovedstadsområdet til at sende til kommunerne i resten af landet, er 207 millioner kroner højere, end regeringen oplyste for mere end 14 dage siden, da den præsenterede sit forslag om en ny økonomisk udligning mellem kommunerne

Det skriver Politiken lørdag.

Da regeringen præsenterede sit udspil fremgik det, at reformen ville betyde, at kommunerne i hovedstadsområdet skulle betale 1,419 milliarder kroner mere til kommunerne i resten af landet, end de gør i år.

Regeringen tog med egne ord "udgangspunkt i 2020-tilskudsudmeldingen".

Men torsdag måtte Astrid Krag i en mail til Folketingets partier erkende, at det ikke var korrekt.

De nye tal, som hun nu har fremsendt, viser, at kommunerne i hovedstadsområdet med reformen samlet får en ekstraregning på 1,626 milliarder kroner - ikke 1,419 milliarder.

For eksempel viser det sig, at Frederiksberg Kommune skal betale 89 millioner kroner mere end oprindelig oplyst af regeringen.

Frederiksberg Kommune skal nemlig ikke kun betale 54 millioner ekstra til andre kommuner, men 143 millioner, fremgår det af regeringens nye tal.

Næststørste ekstraregning på næsten 52 millioner kroner tilfalder Gentofte Kommune, der i stedet for at skulle betale 291 millioner mere, skal betale 343 millioner kroner mere.

- Regeringen får det til at se ud, som om vi mister 291 millioner kroner, men det er 343 millioner, som vi mister i vores pengekasse.

- Det er den måde, regeringen har manipuleret og skjult tallene på, og det leverer den nu selv konkret dokumentation for, siger Gentoftes borgmester, Hans Toft (K), til Politiken.

I Jylland vil regeringens nye tal også komme som en overraskelse for nogle kommuner.

Eksempelvis i Varde Kommune, hvor borgmester Erik Buhl (V) i første omgang fik at vide, at hans kommune blot skulle aflevere en enkelt million.

De nye tal viser, at Varde med reformen vil miste 38 millioner i forhold til 2020.

Det kan kommunen ikke klare uden skattestigninger og besparelser, siger borgmesteren til Politiken.

