Det Konservative Folkeparti er ikke en del af aftalen om den udligningsreform, regeringen tirsdag præsenterede i samarbejde med flere partier, og det har skabt splid i blå blok.

I hvert fald langer flere konservative Folketingsmedlemmer på sociale medier ud efter Venstre.

Det sker, fordi partiets politiske ordfører, Sophie Løhde, efter præsentationen tirsdag var ude og sige, at hun havde ønsket, at de konservative var blevet i forhandlingerne for at trække den i en borgerlig retning.

En kommentar som ikke blev vel modtaget hos de konservative.

Jeg hører @sophieloehde give indtryk af i flere medier, at @KonservativeDK “forlod forhandlingerne”. Ganske simpelt ikke sandt! Efter sættemødet blev vi SMIDT ud, ikke mere kaffe til os! K havde ingen ultimative krav stillet. Meget illoyalt af @venstredk - skuffer mig! #dkpol — Mette Abildgaard (@metteabildgaard) May 5, 2020

'Jeg hører Sophie Løhde give indtryk af i flere medier, at Konservative 'forlod forhandlingerne.' Ganske simpelt ikke sandt! Efter sættermødet blev vi SMIDT ud, ikke mere kaffe til os!,' skriver Mette Abildgaard, Konservatives politiske ordfører, på Twitter og tilføjer:

'K havde ingen ultimative krav stillet. Meget illoyalt af Venstre - skuffer mig!'

Mette Abildgaard er ikke det eneste fremtrædende medlem fra de konservatives folketingsgruppe, der har været ude med riven.

'Enig. Illoyalt og løgn. Venstre kører solo. Ikke megen samling på blå blok der,' skriver Mai Mercado, mens gruppenæstformand Rasmus Jarlov skriver:

'Dette er Venstres spinmaskine, når det er værst. Er Venstre da i besiddelse af mødeindkaldelser, som vi har takket nej til? Vi har i to måneder efterspurgt at få lov at være med i forhandlingerne. Det kan man bare ikke, når man ikke bliver inviteret.'

Sophie Løhde, har ikke selv været ude og besvare de konservatives kritik. Dog bliver hun forsvaret af hendes partifælle, Hernings borgmester Lars Krarup (V).

'I vælger at skyde på V i stedet for på at fortælle, hvordan I selv ville løse dette,' skriver han på Twitter og tilføjer:

'Sagen er vel den, at Venstre vil med. Også af hensyn til kommunalt bagland. Og I ikke vil med, netop af hensyn til kommunalt bagland.'