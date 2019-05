Det vækker bekymring, at udledningen af ammoniak stadig stiger. Flere giver landbrugspakke fra 2015 skylden.

Da landbrugspakken i 2015 blev præsenteret, og landmændene fik lov at gøde mere, var det ventet, at der ville blive udledt mere ammoniak til luften.

Men regeringen lovede, at den ville iværksætte initiativer, der ville "eliminere" den øgede udledning. Men nu viser nye tal, at det ikke er sket.

Det skriver Berlingske.

Flere, der beskæftiger sig med området, konkluderer, at Danmark ikke længere kan nå at indfri et EU-mål for 2020, som Thorning-regeringen tilsluttede sig i 2012.

- Jeg kan ikke se, at der er sket noget politisk de seneste år, der kan gøre, at vi reducerer så kraftigt, siger Mette Hjorth Mikkelsen, specialkonsulent ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet, til Berlingske.

Hun har stået for at lave sidste mange årlige ammoniakopgørelser og -fremskrivninger.

I 2012 tilsluttede Danmark sig et EU-direktiv om, at vi i 2020 skulle have reduceret udledningen af ammoniak med 24 procent i forhold til udledningen i 2005. Danmark udledte i 2017 lidt over 72.000 ton ammoniak.

Det svarer til en reduktion på cirka 13 procent siden 2005.

- Der er ingen regulering på tegnebrættet, der taler for, at vi når den reduktion, siger Mette Hjorth Mikkelsen til Berlingske.

Hun får opbakning fra Brian H. Jacobsen, som er seniorforsker ved Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet.

I årene siden 2015 er der sket en stigning i udledningen af ammoniak fra landbruget. Mette Hjorth Mikkelsen peger på landbrugspakken som årsag.

Ammoniakudledning kommer primært fra gylletanke, gyllespredning og svinestalde. Landbruget står i alt for mere end 97 procent af den samlede udledning.

Når ammoniakken fordamper, giver den næring til planterne. Men for meget ammoniak er ødelæggende for sarte naturområder som hedelandskaber, moser, vandløb, og fjorde.

I forbindelse med visse kemikalier kan ammoniak også være skadeligt for mennesker.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, kræver politisk handling.

- Det er ekstremt alvorligt for naturen. Det her er meget alarmerende. Desværre hænger det nok sammen med den landbrugspakke, der har betydet, at landmændene har kunnet hælde mere gødning på markerne.

- Det her kræver et indgreb fra politikerne nu. Det er meget alvorligt, hvis vi vil stoppe tilbagegangen og tabet af arter i Danmark. Og der skal ske noget nu. Der er ikke nogen grund til mere politisk nøgleri, siger hun til Ritzau.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) skriver i en mail til Berlingske, at regeringen har afsat penge til at reducere udledningen og understreger, at "de vil bidrage til, at vi når i mål".

/ritzau/