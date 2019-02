En ny vurdering af situationen i Syrien kan måske få betydning for nogle syreres opholdstilladelse i Danmark.

For første gang siden 2013 vurderer Udlændingestyrelsen ikke, at situationen alle steder i Syrien giver krav på midlertidig beskyttelsesstatus for asylsøgere.

Udover afslag på midlertidig beskyttelse af nogle asylsøgere kan ændringen desuden få betydning for opholdstilladelsen til nogle af de syrere, der befinder sig i Danmark.

Helt specifikt vurderer både Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet, at antallet af kamphandlinger og civile tab i Syrien er "begrænset geografisk".

Det er særligt Damaskus-provinsen, hvor situationen har ændret sig i en sådan grad, at styrelsen fremover vil give afslag på midlertidig beskyttelsesstatus til personer herfra.

Derudover vil styrelsen afvise at forlænge den midlertidige beskyttelsesstatus for personer, der har fået den på baggrund af en generel vurdering af situationen i hele Syrien.

Styrelsen vil også finde et antal prøvesager, hvor syrere har fået midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark, som Flygtningenævnet kan tage stilling til.

Flygtningenævnet er den instans, man kan klage over Udlændingestyrelsens afgørelser til.

Der er kun tale om sager, hvor de pågældende ikke vurderes at risikere individuel forfølgelse eller overgreb.

Tidligere har alene det forhold, at man er flygtet fra Syrien - uanset hvor i landet - været nok til, at danske myndigheder har givet midlertidig beskyttelsesstatus.

Med nævnet og styrelsens nye vurdering af situationen i Syrien er det ikke længere tilfældet.

Der er ifølge vicedirektør i Udlændingestyrelsen Anders Dorph ikke et overblik over, hvor mange sager den nye vurdering vil få betydning for.

- Det samlede antal tilladelser siden 2015 efter bestemmelsen i paragraf syv, stykke tre om midlertidig beskyttelsesstatus er cirka 4.700, men ikke alle af disse vil komme i betragtning.

- Vi ser i første omgang på sager vedrørende syrere, som kommer fra Damaskus-provinsen, siger Anders Dorph.

/ritzau/