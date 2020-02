Venstre kræver halvering af udlændingetilskud i udligningsreformen, før partiet vil genoptage forhandlinger.

Venstre kan sikre regeringen et flertal for en ny fordeling af pengene mellem landets kommuner. Men partiets udlændingekrav kan ende med at sætte en stopper for forhandlingerne med Socialdemokratiet.

Ifølge Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, skal kravet nemlig opfyldes, før partiet vil genoptage forhandlinger om en udligningsreform.

Det sagde han torsdag aften efter at have deltaget i et forsoningsmøde i Statsministeriet.

- Vi har fortalt regeringen, hvad vi mener, der skal til, for at vi kan finde vores vej ind i forhandlingslokalet igen.

- Det er et forhandlingslokale, som Venstre bør være i. Det her et noget, Socialdemokratiet og Venstre bør lande i fællesskab, sagde V-formanden.

Socialdemokratiet forhandler i øjeblikket med flere partier om en fordeling - eller udligning - mellem rige og fattige kommuner.

Aftalen skal fordele omkring 18,5 milliarder kroner mellem landets 98 kommuner. Og undervejs har finansminister Nicolai Wammen (S) udtalt, at regeringens mål er en bred aftale.

Søndag kom det imidlertid frem, at en mail, der ved en fejl var blevet sendt til en journalist på Jyllands-Posten, omtalte politiske angreb på Venstre.

Det fik Venstre til at sætte forhandlingerne på pause - indtil partiet har fået opfyldt krav til udlændingeudligning, sagde Ellemann-Jensen torsdag.

Konkret handler kravet om, at det særlige tilskud, der gives til kommuner med mange borgere med udenlandsk herkomst, skal halveres. Det vil formentlig især komme til at ramme socialdemokratiske kommuner.

Forslaget har indtil videre mødt modstand fra regeringen. I hvert fald afviste finansministeren det fredag den 21. februar, da Venstre første gang lagde forslaget på bordet i forhandlingerne.

- Man må være åben og sige, at mere end 30 års fejlslagen integrationspolitik på tværs af skiftende regeringer har betydet, at nogle kommuner står med nogle enorme opgaver, sagde han.

- Det er vi nødt til at tage alvorligt. Så det handler ikke om, at man forkæler nogle kommuner med store udfordringer, men at vi som samfund tager det alvorligt og hjælper, lød det fra ministeren.

Det er planen, at en reform skal være forhandlet på plads i marts, så den er klar, inden forhandlingerne med kommunerne om økonomien for 2021 begynder.

/ritzau/