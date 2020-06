DF og SF finder det problematisk, at udlændinge fra lande uden for EU kan undgå krav om en negativ test.

Udlændinge fra lande uden for EU og Schengen-området kan undgå krav om medbragt coronatest ved indrejse i Danmark, skriver Jyllands-Posten.

Det kan de ved at underskrive en erklæring, hvis de ikke har haft mulighed for at fremvise en negativ coronatest før indrejse og har et anerkendelsesværdigt formål.

I stedet kan de skrive under på, at de vil tage en test, når de er ankommet i Danmark i løbet af 24 timer, og love, at de vil gå i isolation i 14 dage, eller indtil de kan fremvise en negativ test. Det fremgår på politiets hjemmeside.

Dette blev indført den 27. juni, hvor regeringen åbnede for store dele af Europa og valgte at udvide visse anerkendelsesværdige formål til at gælde for de føromtalte lande.

Den omtalte gruppe af udlændinge gælder kærester, søskende, bedsteforældre og stedfamilie til en dansker, der er bosiddende eller opholder sig fast i Danmark, eller til en herboende udlænding. Eller folk, der skal til en jobsamtale.

Denne mulighed for at underskrive en erklæring fremfor at fremvise en negativ test før indrejse møder kritik fra både SF og Dansk Folkeparti (DF). Det skriver Jyllands-Posten.

Retsordfører Peter Skaarup (DF) kalder ordningen for "en helt uacceptabel kattelem".

- Jeg frygter, at det betyder, at alle og enhver med et anerkendelsesværdigt formål reelt kan flyve til Danmark fra lande, der er hårdt ramt af Covid-19, uden at politi og myndigheder reagerer.

- Der bør straks strammes op fra myndighedernes side, siger han til Jyllands-Posten.

Kirsten Normann Andersen, der er sundhedsordfører for SF, mener, "at erklæringen ikke giver nogen mening".

Jyllands-Posten har forsøgt forgæves at få kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed for at høre, om der følges op på erklæringerne.

Sundhedsordfører i Socialdemokratiet, Rasmus Horn Langhoff, siger, at regeringen er villig til at kigge på, om deklarationen skal laves om.

Samtidig peger han også på, at der kommer til at være "en konstant diskussion", indtil der kommer en vaccine mod coronavirus.

/ritzau/