Håbet blandt støjplagede københavnere var lysegrønt.

Efter en sommer med larmende soundbokse, der spillede det meste af natten, havde beoerne på blandt andet Island Brygge set frem til nye regler for støjniveauet.

Men glæden er nu afløst af vrede, skriver TV 2 Lorry. For Københavns Miljø- og Teknikforvaltning er klar med et nyt udkast, og det er ikke nødvendigvis godt nyt for de letsovende.

Udkastet lægger op til et forbud mod forstærket musik, så som soundbokse, fra klokken 22 til 07 i hverdage og midnat til klokken 09 i weekenden. Til sammenligning lyder de nuværende regler, at man i udgangspunktet ikke må spille forstærket musik efter klokken 22 – hele ugen.

Bettina Hartmann er utilfreds med støjen fra festende unge med SoundBoks' på Islands Brygge. Foto: Scanpix Foto: Tobias Kobborg Vis mere Bettina Hartmann er utilfreds med støjen fra festende unge med SoundBoks' på Islands Brygge. Foto: Scanpix Foto: Tobias Kobborg

I Facebookgruppen 'Nej tak til soundbox-støj på Islands Brygge, der har 594 medlemmer, bliver det nye udkast ikke ligefrem positivt modtaget.

»Jeg har svært ved at se det her udkast som andet end en forringelse i forhold til at få styr på problemerne. Jeg vil gå så langt som at sige, min kæde er hoppet af,« siger Bettina Hartmann, der er medinitiativtager til Facebookgruppen.

Hun fortæller, at der ellers har været god dialog mellem beboerne i området og Miljø- og Teknikforvaltningen i kommunen. Derfor er det svært at være andet end uforstående over for udkastet, siger hun.

Også i Nørrebroparken har der været store udfordringer med larmende højtalere. Iben Keller er nabo til parken, og hun kalder det nye udkast for 'håbløst.'

Udkastet er ikke behandlet politisk endnu, men ifølge TV 2 Lorry er Socialdemokratiet som udgangspunkt positive over for udkastet. De understreger dog, at de ikke vil tage endelig stilling, før de får nærmere informationer om indstillingen fra forvaltningen.

Heller ikke hos Teknik- og Miljøborgmesterens parti, Enhedslisten, har man besluttet sig helt endnu. Borgmester Ninna Hedeager Olsen fortæller, at det er en svær diskussion, for der skal både være plads til de unge mennesker med den lille højtaler og de, der gerne vil have ro om natten. Hun mener, at forvaltningen er kommet 'med deres bedste bud,' men at der ikke er noget til hindrer for, at politikerne ændrer i tidrummet.

Hos både SF og Konservative er meldingen, at de er stærkt kritiske over for udkastet.