EU-model, der tillader indrejse for turister fra 14 lande, ligger til grund for lempet dansk rejsevejledning.

Udenrigsministeriet indfører torsdag en ny model for rejsevejledninger til lande uden for EU, Schengen-området og Storbritannien.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Rejsevejledningen vil blive lempet for de lande, der lever op EU's nye kriterier for indrejse til EU, og som samtidig ikke har betydelige indrejserestriktioner eller karantænekrav for de rejsende, der kommer til landet.

Et vigtigt element i modellen vil være EU's nye liste over lande, der lever op fastsatte Covid-19-kriterier for indrejse til EU.

For at komme på listen skal det pågældende land have maksimalt 16 nye smittede per 100.000 indbyggere. Det svarer til gennemsnittet i EU.

Ud over antallet af nye smittetilfælde er der en række andre parametre, som gør sig gældende i forhold til listen.

- Landene skal have en faldende eller konstant tendens i smittetilfælde, og hvis smittetrykket stiger, kan der blive lukket, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

- Samtidig vil man se på, hvordan der bliver testet, hvordan er smitteopsporingen, og hvordan er hele håndteringen af Covid-19, siger han.

EU's liste blev offentliggjort tirsdag og giver mulighed for turister og forretningsrejsende fra 14 lande for at indrejse til EU.

De nuværende lande på listen er Algeriet, Australien, Canada, Georgien, Japan, Montenegro, Marokko, New Zealand, Rwanda, Serbien, Sydkorea, Thailand, Tunesien og Uruguay.

Fra nogle af landende kræves forudgående ansøgning om visum - fra andre ikke.

Eventuelle ændringer i rejsevejledningerne for lande uden for EU og Schengen vil ifølge meddelelsen blive annonceret torsdag.

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt turister fra landende på EU's liste vil kunne få lov til at rejse ind i Danmark, vil der blive lavet en individuel vurdering af landene.

Vurderingen vil blive lavet af en gruppe bestående af repræsentanter fra Statens Serum Institut, Udenrigsministeriet og Justitsministeriet.

/ritzau/