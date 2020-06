Amnesty og støtteparti opfordrer udenrigsministeren til at tage afstand fra vedtagelsen af omstridt lov.

Kinas forventede og frygtede modsvar til de adskillige prodemokratiske protester, der har været i Hongkong det seneste år, er blevet virkelighed.

Tirsdag har Kinas Nationale Folkekongres vedtaget en omstridt sikkerhedslov for Hongkong, beretter flere medier. Blandt andet nyhedsbureauet Reuters.

Elise Dangert, som er politisk rådgiver i Amnesty International, siger, at menneskerettighedsorganisationen opfordrer til, at det internationale samfund drager Kina til ansvar.

- Det er Amnestys erfaring, at internationalt pres virker. Det internationale samfund, herunder Danmark og EU, skal kraftigt - virkelig kraftigt - tage afstand fra det her og italesætte det, siger hun.

Den udskældte sikkerhedslov skal slå hårdt ned på terrorisme, separatisme og "enhver handling, der på alvorlig vis truer den nationale sikkerhed" i Hongkong. Den forbyder desuden en række former for aktiviteter og protester.

Kritikere betegner loven som et omfattende angreb på Hongkongs selvstyre, retssikkerhed og frihedsrettigheder.

Elise Dangert kalder loven for den største trussel mod menneskerettighederne i Hongkongs nylige historie.

- Den hastighed og hemmeligholdelse, hvormed Kina har skubbet den her lov igennem, intensiverer vores frygt for, at Beijing går fuldt ud efter at skabe et våben til at kunne undertrykke og lukke munden på kritikere, siger hun.

Lovteksten er ikke endnu blevet offentliggjort, derfor er det stadig uvist, hvad loven præcis indeholder.

- Netop det at vi ikke ved mere om loven, selv om den er blevet vedtaget og forventeligt træder i kraft i morgen (1. juli, red.), understreger, at det primære mål med loven er at styre Hongkong gemmen frygt, når de ikke præcis ved, hvor grænsen vil gå for, hvad der bliver en lovovertrædelse.

Også Enhedslisten mener, at udenrigsminister Jeppe Kofod (S) må på banen. Partiets udenrigsordfører, Eva Flyvholm, siger:

- Det er dybt problematisk, for vi kan risikere, at rigtig mange fredelige demonstranter bliver smidt i fængsel. Jeg vil opfordre den danske udenrigsminister til, at det her skal kritiseres over for Kina.

- Jeg synes også, man bør se på, om Kina bør anmeldes til den Internationale Straffedomstol for at få undersøgt, om det her overhovedet er lovligt.

/ritzau/