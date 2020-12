I anledning af ministermøde om brexit har Udenrigsministeriet indkaldt til pressemøde 14.00 i Eigtveds Pakhus om "forhøjet brexit-beredskab".

På pressemødet vil udenrigsminister Jeppe Kofod (S), skatteminister Morten Bødskov (S), minister for fødevare, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S) og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) deltage.

Statsminister Mette Frederiksen er lige nu i Bruxelles, hvor EU forsøger at forhandle en aftale med Storbritannien i hus. Men det kan meget vel ende med en 'no deal'-situation.

Seneste nyt fra Frederiksen er, at hun klokken syv fredag morgen endnu sad ved forhandlingsbordet, hvor også en ny klimaaftale skal forhandles.

Danmark eksporterer for cirka 70 milliarder kroner i alt til Storbritannien årligt, og cirka 45.000 danske arbejdspladser er afhængige af britisk handel.

Der er endnu liv i forhandlingerne, og det er ikke umuligt, at de to parter i sidste øjeblik indser, at der er så meget at tabe ved et hårdt Brexit, at en form for en aftale langt er at foretrække.

Men Storbritannien og EU har grundliggende modsatrettede interesser for fremtiden. Briterne søger suverænitet og friheden til selv at bestemme, i hvilken retning de ønsker at gå.

EU frygter, at briterne vi underbyde os på f.eks. miljøkrav og arbejdsvilkår, og at britisk statsstøtte vil kunne skabe unfair konkurrence, der vil skade EU.