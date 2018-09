Anders Samuelsen (LA) gav forkerte oplysninger, da SAS ændrede navn for Taiwan på sin hjemmeside.

København. Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) gav forkerte oplysninger til Folketinget, da han i maj afviste at kende til, at flyselskabet SAS havde ændret navn for Taiwan.

Det skriver Børsen.

SAS valgte i foråret at ændre navnet Taiwan på sin hjemmeside til Taiwan, Kina, efter at den kinesiske regering havde opfordret flybranchen til et navneskift.

Inden da havde Dansk Industri (DI) på vegne af SAS været i dialog med Udenrigsministeriet.

Men Anders Samuelsen skrev 15. maj i et folketingssvar, at Udenrigsministeriet ikke var bekendt med sagen ud over den presseomtale, der havde været af den.

Men ifølge en aktindsigt fik Udenrigsministeriets handelschef i Taiwan allerede 27. marts en henvendelse fra DI med spørgsmålet.

Det gik på, hvad man skal kalde Taiwan uden at fornærme Kina - og omvendt.

Sagen om Taiwan er en varm kartoffel i forhold til Danmarks relation til Kina.

Både Kina og Taiwan anser Taiwan som en del af Kina, men de anerkender ikke hinandens legitimitet.

Anders Samuelsen ønsker ikke at stille op til interview om sagen, men afviser, at det forkerte svar til Folketinget handler om Danmarks forhold til Kina.

- Sagen skyldes en beklagelig sagsbehandlingsfejl i Udenrigsministeriet, der betød, at det svar, der i første omgang blev oversendt til Folketinget, desværre ikke var retvisende, skriver han til Børsen og tilføjer, at Udenrigsministeriet ikke var opmærksom på dialogen med DI.

- Det ærgrer mig naturligvis, at man i ministeriet ikke i første omgang fik undersøgt sagen til bunds. Det er vigtigt, at vi i Udenrigsministeriet er præcise i serviceringen af Folketinget, skriver Anders Samuelsen.

Både Socialdemokratiet og Enhedslisten kalder sagen alvorlig.

Regeringens parlamentariske grundlag, Dansk Folkeparti, afviser, at sagen får konsekvenser for Anders Samuelsen, siger udenrigsordfører Søren Espersen til Børsen.

/ritzau/