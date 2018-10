Storbritannien anklager Rusland for cyberangreb. Samuelsen kritiserer Rusland for "undergravende adfærd".

København. Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) kalder Ruslands ageren i forbindelse med giftangreb og cyberangreb for "helt utilstedelig".

- Rusland forsøger at undergrave vores institutioner. Og de ser stort på international lov. Det skal de ikke have lov til, siger Anders Samuelsen i en skriftlig kommentar.

Storbritannien anklager Ruslands militære efterretningstjeneste, GRU, for at stå bag adskillige store cyberangreb begået mod flere lande over flere år.

Det oplyser den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt, natten til torsdag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den danske udenrigsminister frygter, at Ruslands ageren kun bliver værre.

Han henviser til, at Rusland både sættes i forbindelse med giftangrebet i Salisbury og cyberangreb på statslige og internationale organisationer og private virksomheder.

- Den slags adfærd er fuldkommen uacceptabel. Som vestlige demokratier kan vi ikke bare se stiltiende til, når vores demokratiske institutioner bliver forsøgt undergravet, siger han.

Han tilslutter sig dermed Storbritanniens kritik.

Samuelsen forklarer, at regeringen med forsvarsforliget har sat fokus på at styrke forsvaret over for sådanne angreb.

Oplysninger fra det britiske Center for Cybersikkerhed peger på, at GRU er ansvarlig for angreb mod Det Internationale Antidopingagentur (Wada) i 2017 og mod Demokraternes Nationale Komité i Washington året forinden.

Derudover skal russiske hackere have skaffet sig adgang til en britisk tv-stations mailsystem og herfra have stjålet adskillige e-mails.

I 2016 skal russerne have hacket sig ind i Ukraines transportsystemer og samme år blandet sig i det amerikanske præsidentvalg. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Jeremy Hunt kalder russernes handlinger "uforsvarlige", mens Rusland afviser beskyldningerne og siger, at briterne "har en livlig fantasi".

Maria Zakharova, en talskvinde for det russiske udenrigsministerium, siger, at "der er tale om en eller anden form for djævelsk parfume-cocktail af beskyldninger mod Rusland".

