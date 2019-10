Jeppe Kofod (S) var medlem af Europa-Parlamentet, da han ved seneste regeringsdannelse blev udenrigsminister.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) stiller op til Folketinget ved næste valg.

Det skriver han i et opslag på Facebook.

Da han blev en del af statsminister Mette Frederiksens (S) ministerhold, var Jeppe Kofod medlem af Europa-Parlamentet, som han netop var blevet genvalgt til.

Han er dermed ikke medlem af Folketinget nu.

På Facebook skriver Jeppe Kofod:

- Efter jeg blev udenrigsminister, har mange spekuleret over, om og hvor jeg ville stille op til Folketinget. Og jeg har intet sagt - altså, indtil nu. Det har været vigtigt for mig, at finde den rette kreds og den rette partiforening.

Den kreds har udenrigsministeren fundet. Han ønsker at stiller op i København - nærmere bestemt Socialdemokraternes 9. kreds - Vesterbro og Kgs. Enghave.

- Som I ved, er jeg bornholmer helt ind i hjertet. Heldigvis har hjertet jo to kamre. Og mens der står Bornholm på det ene, så står der København på det andet, skriver Jeppe Kofod.

- Det er en kreds med en stolt historisk arv. Ankers kreds. Bydele der har dannet rammen om partiets historie. Det forpligter, skriver han og henviser til den forhenværende socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen.

Selv har Jeppe Kofod boet på Vesterbro, ved Kongens Enghave og i Sydhavnen i København gennem en længere årrække.

Jeppe Kofod var medlem af Europa-Parlamentet fra 2014 til juni 2019. Inden da - fra 1998 til 2014 - var han medlem af Folketinget og opstillet på Bornholm.

Socialdemokraternes kreds på Vesterbro og Kgs. Enghave afholder generalforsamling den 18. november, hvor Jeppe Kofod altså håber at blive valgt som folketingskandidat for kredsen.

/ritzau/