Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) undskylder og tager det fulde ansvar for en sexsag fra 2008, som de seneste dage er blusset op igen. Det siger han til TV2.

Jeppe Kofod siger desuden, at han angrer, og at han ønsker, at det aldrig var sket.

»Det er en sag, jeg har fortrudt så mange gange. Jeg ville ønske, jeg bare kunne lave det om, og at det ikke var sket. Det skete. Jeg har lært af sagen, og jeg ville ønske, at det ikke var sket, og at hun ikke var blevet bragt i sådan en situation,« udtaler udenrigsministeren torsdag aften til TV 2.

»Jeg ved godt, det ikke er nok at undskylde. Jeg ville ønske, at jeg kunne lave det om. Det eneste, jeg kan gøre, er at angre,« siger han videre.

Adspurgt af TV 2's journalist, om han vil trække sig fra sin post efter sagens genopblusning, svarer udenrigsministeren, at han fortsat kan se, at der er tillid til ham som politiker:

»Den her sag har været kendt i over 12 år. Da den kom frem i 2008, tog jeg det fulde ansvar. Jeg undskyldte offentligt, jeg mistede alle mine poster - med rette,« siger Jeppe Kofod og fortsætter:

»Jeg har gjort noget, jeg fortryder så uendeligt. Jeg kan lære af sagen. Jeg kæmper for Danmark, og jeg synes, jeg gør en forskel, og jeg er også glad for at se, at der er tillid til min gerning som udenrigsminister.«

Jeppe Kofods undskyldning kommer efter flere dages pres for en sag, der stammer tilbage fra 2008.

Bliv klogere på sagen her I påsken 2008 havde daværende folketingsmedlem og udenrigsordfører for Socialdemokratiet Jeppe Kofod sex med en 15-årige pige til en politisk ungdomsfest. * Dengang i 2008 var Kofod 34 år. Pigen var medlem af partiets ungdomsparti, DSU. Kofod var oplægsholder til et DSU-arrangement i Esbjerg, da episoden fandt sted. * Da sagen blev kendt i offentligheden, valgte Kofod at trække sig fra alle sine udvalgsposter og sin post som udenrigsordfører. - Jeg var gæsteoplægsholder fredag på et påskekursus træf i DSU, og om aftenen ved en fest udviste jeg manglende dømmekraft ved at have et moralsk upassende forhold til en 15-årig pige. - Ingen andre end mig er ansvarlig for episoden, som jeg bitterligt fortryder. Jeg har undskyldt overfor alle involverede parter og er personligt dybt berørt af sagen, sagde Jeppe Kofod i en pressemeddelelse. * Daværende gruppeformand for Socialdemokratiet Carsten Hansen udtalte om sagen: - Jeppe Kofods opførsel på Esbjerg Højskole var helt utilgivelig, og vi tager fuldstændig afstand fra hans handling. Jeg har forstået, at Jeppe Kofod nu er sygemeldt. Det er rigtigt af ham nu nøje at overveje sin politiske fremtid. * Pigen var over den seksuelle lavalder, så der var intet ulovligt i sagen. * I august 2020 får sagen fornyet opmærksomhed, efter at tv-vært Sofie Linde sætter fokus på sexisme i mediebranchen, og det udvikler sig til en generel protest mod sexisme i Danmark. * De Radikales ligestillingsordfører, Samira Nawa, siger 10. september til B.T., at hendes parti ikke ville have givet Kofod en ministerpost. Kofod blev udpeget til udenrigsminister efter folketingsvalget i 2019. * Alternativet melder sig på banen 14. september med budskabet om, at partiet heller ikke ville have udnævnt Kofod som udenrigsminister. * Statsminister Mette Frederiksen frede tirsdag Jeppe Kofod i sagen. Hun sagde, at hun "har tillid til de ministre, der er udpeget i Danmark", og at Jeppe Kofod for mange år siden har undskyldt og beklaget sagen. * 17. september siger Jeppe Kofod igen undskyld, at han angrer sagen, og at det aldrig skulle være sket. Men han har tænkt sig at blive som minister. Kilde: Ritzau

I påsken 2008 havde daværende folketingsmedlem og udenrigsordfører for Socialdemokratiet Jeppe Kofod sex med en 15-årig pige. Det skete til et DSU-møde i Esbjerg, hvor Jeppe Kofod skulle holde oplæg.

Efter episoden tog Kofod det fulde ansvar og gav en offentlig undskyldning.

Historien er blevet aktuel igen, efter at tv-værten Sofie Linde i forbindelse med årets Zulu Comedy Galla delte sine oplevelser fra mediebranchen om sexchikane.

Jeppe Kofod har tidligere har påstået, at han ikke vidste, at pigen, han havde sex med den aften i 2008, kun var 15 år gammel.

Torsdag kunne B.T. dog afsløre, at pigen få uger før seminaret hos ungdomspartiet var i en uges folkeskolepraktik hos Socialdemokratiet på Christiansborg. Det sår tvivl om, hvorvidt Kofod reelt var uvidende om pigens unge alder.