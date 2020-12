Et nært familiemedlem til udenrigsminister Jeppe Kofod (S) er coronasmittet, og Kofod går derfor i isolation.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) aflyser alle forestående tjenesterejser og isolerer sig selv.

Det gør han, efter at et nært familiemedlem til ministeren er bekræftet smittet med coronavirus.

Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

De møder, udenrigsministeren skal deltage i, vil derfor foregå virtuelt den kommende tid.

- Heldigvis kan det meste løses virtuelt.

- Jeg er glad for at melde, at hverken min familie eller jeg selv udviser symptomer. Både min familie og jeg har det godt, og det er trods alt det vigtigste, siger Kofod i pressemeddelelsen.

Udenrigsministeren er i en anden sammenhæng blevet testet for coronavirus tidligere fredag, og han afventer svaret på prøven. Jeppe Kofod har deltaget i en række fysiske møder, og de relevante mødedeltagere er informeret.

Blandt andet har han fredag middag deltaget i et pressemøde i Eigtveds Pakhus om forhøjet brexit-bemanding.

Med på mødet var også skatteminister Morten Bødskov (S), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn (S) og udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Ifølge Udenrigsministeriet så er alle møder, som ministeren har deltaget i den seneste tid, blevet afholdt efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

