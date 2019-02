Flere initiativer til at inddrive SU-gæld hos udenlandske studerende er efter et år endnu ikke brugt.

Når udenlandske studerende har læst i Danmark, bliver SU-gælden ofte efterladt, så snart de forlader landet.

For at komme problemet til livs indførte regeringen sidste år en række initiativer til at inddrive gælden, der hober sig op år efter år.

Men efter et år er flere af mulighederne for at få den misligholdte gæld tilbagebetalt slet ikke blevet brugt.

Det skriver TV2 på baggrund af svar, som skatteminister Karsten Lauritzen (V) har sendt til Mette Reissmann, der er uddannelsesordfører i Socialdemokratiet.

- Regeringen tager slet ikke inddrivelsesopgaven seriøst nok, og det er meget kritisabelt. De (udenlandske studerende, red.) er jo ikke sociale stakler, siger Mette Reissmann til TV2.

I 2012 havde udenlandske studerende opbygget en SU-gæld til Danmark på 87 millioner kroner. Fem år senere var den steget til 221 millioner kroner.

Og sådan måtte det ikke være, sagde skatteminister Karsten Lauritzen (V) i februar sidste år, da regeringen lancerede sit udspil om at hive pengene tilbage til statskassen.

- Danmark skal ikke være en gavebod, hvor vi lader udenlandske studerende slippe for at betale deres gæld, sagde han.

Danmark forsøgte samme måned at indgå aftaler med andre europæiske lande om inddrivelse af gæld. Men det er endnu ikke lykkedes, oplyser ministeren ifølge TV2.

Tyskland har afvist at deltage, Polen gør formentlig det samme, og Storbritannien tager ikke stilling til det i øjeblikket på grund af brexit.

Også private inkassofirmaer skulle deltage i inddrivelsen, men trods to forsøg er det ikke lykkedes regeringen at indgå en aftale.

En enhed under Gældsstyrelsen, der blev oprettet i juli sidste år, har indsamlet omkring ti millioner i SU-gæld.

Det er ifølge Mette Reissmann langtfra godt nok.

Skatteminister Karsten Lauritzen har ikke ønsket at stille op til interview med TV2. Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, indrømmer dog, at inddrivelsen kunne gå bedre.

- Jeg så gerne, at vi fik indkrævet al SU-gæld, men vi har et bjerg, vi skal igennem, og det vil tage tid, siger til TV2.

Ifølge TV2 kalder Socialdemokratiet og SF skatteministeren i samråd om sagen.

